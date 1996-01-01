Праздник алфавита

Юбилейные, пятые, приморские образовательные чтения, посвященные памяти Кирилла и Мефодия, на целую неделю приковали к себе внимание ученых, преподавателей, медиков, предпринимателей, студентов, школьников.

В рамках чтений проходят 5 секционных заседаний, мастер-классы, творческая мастерская и "круглые столы", где не просто ставятся актуальные проблемы современной науки, культуры, образования, нравственности, но и дается их анализ в сфере православного мировоззрения. Уже состоялась молодежная конференция "Религия. Общество. Человек", в трех секционных заседаниях которой приняли участие студенты вузов и старшеклассники, интересующиеся православием.