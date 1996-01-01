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Стриптиз - такое же искусство, как и опера
Суд Осло признал, что стриптиз - это такое же искусство, как опера или балет. Это решение было принято в рамках рассмотрения судебного спора между налоговой службой Норвегии и владельцем одного из ночных клубов Осло. В судебном решении говорится, что стриптиз, как и любое другое шоу, проводящееся на сцене, должен считаться искусством. Другими словами, билеты на стриптиз, так же, как и билеты на оперу или в театр, не должны облагаться налогом на добавленную стоимость, сообщает Reuters.
Конфликт разгорелся год назад. Тогда налоговая полиция обвинила хозяина стриптиз-клуба Blue Angel в неуплате налога на добавленную стоимость на сумму в 150 тысяч долларов. По мнению налоговиков, стриптизерши не занимаются искусством и билеты на их шоу должны облагаться налогом. Хозяин увеселительного заведения подал в суд. Его адвокаты заявили, что раздевание женщин, одетых в униформу медсестер или танцовщиц фламенко, - это демонстрация актерского мастерства. Налоговики же пытались доказать, что люди ходят в стриптиз-клубы посмотреть на обнаженное женское тело, а не ради искусства.
Теперь, после решения суда, владельцы стриптиз-клубов празднуют победу. Освобождение от необходимости платить налоги со стоимости билетов поможет им увеличить свою прибыль. На радостях владельцы клубов уже пообещали снизить входную плату в свои заведения. Нужно отметить, что в скандинавских странах отношение к порнографии самое дружелюбное. Здесь впервые в мире официально отменили запреты на порно. В Скандинавии порноиндустрия ограничена лишь запретами на использование детей и животных, насилие, а также на продажу порнопродукции несовершеннолетним.
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