Быки не могут, а яки - да

Народный артист России, дрессировщик Виталий ТИХОНОВ в некотором роде - уникум. Во-первых, под его началом "трудятся" 37 животных: яки, шотландские пони, собаки, медведи, лошадь, верблюд, ламы, козлы, кролики, кошки, черно-бурые лисы, муфлоны, дикобраз и даже петухи. Подобного "зверского" винегрета, работающего в одном номере, нет ни в одном цирке мира. Во-вторых, он - единственный в нашей стране артист цирка со званием профессора дрессуры. В этот почетный сан Тихонова посвятили в Западной Германии в 1981 году. А с 1 ноября 2004 года звериный аттракцион "Родео" по руководством Виталия Викторовича на 25 дней прописался на арене владивостокского цирка.

Хайнаке в подарок

Яки - очень флегматичные и в тоже время опасные животные. По словам Тихонова, эти милые и лохматые бычки, если им что-нибудь не понравится, могут запросто посадить своего хозяина на рога или затоптать. Причем им абсолютно все равно, кто перед ними, профессор дрессуры, начинающий дрессировщик или коверный. Если лев или тигр перед тем как напасть, предупреждают жертву рычанием и особыми телодвижениями, то як бьет рогами без предупреждения, как бы исподтишка. "От разъяренного яка спасут только быстрые ноги", - говорит дрессировщик.

Однажды во время репетиции одна наглая пушистая громадина, около 800 кг весом, ни с того, ни с сего бросилась на Виталия Викторовича. Як поднял дрессировщика на рога и попытался размазать его о заградительную сетку. Тихонова, мастера спорта по акробатическим прыжкам, спасли хорошая физическая подготовка и опыт работы акробатом-прыгуном. Он, оттолкнувшись от быка, буквально взлетел на вершину ограды, и сидел там до тех пор, пока животное не увели с манежа.

...Впервые яки на арене отечественного цирка появились в 1954 году, после гастролей труппы Советского цирка в Монголии. Монголы, пораженные мастерством наших артистов, подарили циркачам пять маленьких яков хайнаке. В этой труппе работал народный артист России, дрессировщик Виктор Петрович Тихонов - отец Виталия Викторовича. Получив необычный презент, Тихонов-старший сделал номер с пятью хайнаке. Публика принимала диковинных артистов на ура.

- Потом мы с отцом придумали номер "Яки, овчарки и прыгун". Я прыгал на быков и через них. С этим номером мы работали в Москве в 1962 году. Это была великолепная водная феерия "Карнавал на Кубе", посвященная Кубинской революции. Мы тогда работали с Юрием НИКУЛИНЫМ.

Дорогой як

После "Карнавала на Кубе" появился аттракцион "Зубры и тигры". Виктор Тихонов сделал его вопреки насмешникам, советовавшим оставить эту бредовую затею. Мол, еще великий БРЕМ писал, что "зубры не приручаются". Но "Зубры и тигры" появились, и Виктор Петрович с ними объездил весь мир.

Еще несколько лет назад в его "зоопарке" были четыре тигра. Да, все отошли в мир иной. Последний умер год назад. Ему было 14 лет - для тигра это много. Но он погиб не от старости, а, как алкоголик, от цирроза печени. Животное сгубили водопроводная вода и плохое мясо. Та самая хлорированная вода, которая течет в наших кранах. Задумайтесь, граждане, над этим фактом!

...Один из номеров программы "Родео", с которой Виталий Тихонов сотоварищи приехал во Владивосток, называется "Коррида". На корриду идет мощный як Арык с кольцом в носу.

- Коррида - это вам не дрессура, это очень опасно. Здесь як бросается на человека по-настоящему, а мы только прикрываемся красными плащами, чтобы он не распорол наши желудки. В настоящей корриде быка выпускают на манеж в один день только один раз. Потому что если его сразу не убьют, то на второй выход он убьет тореадора. За время боя бык запоминает повадки человека. А у нас бывает два представления в день, и як тоже выходит дважды за день, - рассказывает профессор дрессуры. Короче, жизнь у цирковых животных, как в песне у Сергея МИНАЕВА, "быки не могут, а яки - да". Потому что у яков работа такая. Кстати, як - животное дорогое. На месте отлова он стоит 10-12 тысяч рублей. Столько же, если не больше, обходится его транспортировка. Для бюджета аттракциона это большие деньги.

"Совет директоров" - на манеже

Перед Владивостоком яки и компания почти месяц выступали в Хабаровске. Причем на высокие берега Амура доставили 11 яков, а на берег Тихого океана привезли дюжину. Загадка увеличения поголовья объясняется просто. У телочки Сони родился бычок. Тихонов в отцовстве подозревает яка по кличке Зябрик. Потому что у малыша точно такая же челочка, как у папаши.

- И когда они успевают? Они же все время стоят на цепи и в разных стойлах, - удивляется дрессировщик.

Рождение яка в цирке - большая радость и большая редкость. На памяти Тихонова - это второй случай. Между прочим, в аттракционе "Родео" есть забавная традиция, называть яков по фамилии директора цирка, где родилось животное. Кличка Зябрик, например, получилась от ЗЯБРЕВА. Это фамилия директора цирка в Ростове-на-Дону. Новорожденного яка, скорее всего, назовут Зеля. Потому что, фамилия директора Хабаровского цирка ЗЕЛИН.

- В Астрахани мы приобрели верблюда. А фамилия директора Астраханского цирка ДОДОН. Так в номере появился верблюд Додон. У нас теперь не аттракцион, а совет директоров, - хохочет Тихонов и тут же, подмигнув, добавляет:

- Если кто-нибудь родится во Владивостоке, назовем его Михай. У меня есть подозрение на одну телочку (фамилия директора Владивостокского цирка - МИХАЕВ. - Прим.авт.).