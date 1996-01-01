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"Просветленный" писатель

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Еще год назад многие ли догадывались о значении санскритского слова "гаятри" - "песня"? Нынче же это слово на слуху у всех, кто более или менее знаком с книжным миром. Чуть больше чем за год московское издательство "Гаятри" благодаря своей обходительности сумело завоевать доверие книготорговцев, а его книги, например "Маг с Явы" Косты ДАНАОСА, "Послание с того края земли" Марло МОРГАН или цикл "Водолазы" художника-концептуалиста Леонида ТИШКОВА, - заняли достойное место в книжных рейтингах. Благодаря акции "Читают все!" в стране заговорили еще об одном авторе издательства - Марине МОСКВИНОЙ.

Вспомнили, что Москвина некогда вела свою передачу на "Радио России". Что она написала множество детских рассказов, сказок и даже получила Международный диплом Андерсена. Что в 2001 г. роман Москвиной "Гений безответной любви" - забавные и странные истории из жизни сумасшедшей девицы Люси МИШАДОТТИР - вошел в "длинный список" русского Букера наряду с книгами АКУНИНА, ТОЛСТОЙ, УЛИЦКОЙ, МАМЛЕЕВА, ЗОРИНА.

Название свежей книги Марины Москвиной "Учись видеть. Уроки творческих взлетов" (Гаятри, 2005 г.) может навести на мысль, что перед нами - очередное наставление для тех, кто хочет "перестать беспокоиться и начать жить". Фокус, однако, в том, что это - курс по развитию творческих способностей для школьников среднего и старшего возраста. Кому как не школьникам могут быть адресованы пересказы СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ и Ричарда БАХА? Кому как не школьникам нужно напомнить, что есть такие замечательные писатели, как КОВАЛЬ, ДРАГУНСКИЙ, ОЛЕША или Джоэл ХАРРИС? Кому как не школьникам нужно поведать, что Ролан БАРТ - французский философ, а Мартин БУБЕР написал "Хасидские притчи"?

Содержание книги: восторженные рассказы об увиденном, пережитом или прочитанном, сочинения юных, учебные разборы фотографий, истории "из жизни великих" - говорит о том, что ее можно и нужно использовать исключительно как учебное пособие. Пособие для тех, кто только пытается окинуть мир своим собственным взглядом.

У самой буддистки Москвиной - "жаркий, любящий взгляд" на мир - "иначе ты не наблюдатель божественной игры - лилы". Самый обыкновенный шланг наводит ее на мысли о "водолазе, который сбросил башмаки и воспарил на небо". Она совершенно уверена: "Каждое человеческое существо - прирожденный творец". Не станем спорить, только научить технологии творчества нельзя в принципе. На своих "уроках" Москвина может показать приемы - как "прихватить натуру", "почувствовать предмет", "создать портрет". Может приохотить вести дневник, может передать ученикам хотя бы крупицу своего восхищения жизнью - не более того.

Верить, что "каждому человеку суждено увидеть ЭТО своими глазами", способен лишь действительно "просветленный" человек. Подруга Москвиной Дина РУБИНА в своей книге "Синдикат" (Эксмо, 2004 г.) вывела точный портрет Марины Львовны: "К своим немалым годам она намедитировалась до такого просветленного состояния, что на все смотрела с мудрой улыбкой Бодисатвы. Это могло взбесить даже самого уравновешенного человека". Если верить Рубиной, в порыве вдохновения Марина Москвина может навести полный фэн-шуй в комнате Дома творчества писателей, а потом окажется, что в этом номере "тридцать лет останавливается слепой поэт МАВРИКИН". Может радостно порхать в ободранных номерах среди "полусумасшедших нищих, пьяных писателей", которые по ночам общаются с тенями покойных собратьев. Может уговаривать милиционеров отпустить "повязанного" скинхеда, убеждать их быть "любящими", пока не узнает, что этот "прекрасный юноша" арестован за изнасилование. Может прийти на подпольное православно-квасное радио и устроить вдохновенное шоу, клацая "челюстью доисторического осла", "дудя в дудку" и рассказывая о своих путешествиях в Палестину и буддийские монастыри... Само собой, если не достиг такого "просветления", "научиться видеть", как Москвина, попросту невозможно.

Для начинающего дарования книга "Учись видеть" может стать незаменимым руководством по освоению первичных навыков писательства. А взрослому, сформировавшемуся человеку лучше прочесть другую недавнюю книгу Москвиной - "Мусорная корзина для алмазной сутры" (София, 2005 г.), эдакую салонную шутку, в которой писательница скрестила буддизм с фантастической историей своей семьи.

Я лично благодарен Москвиной за то, что ей посвящены, может быть, самые обаятельные страницы романа Дины Рубиной "Синдикат". Как говорится, Марина Львовна, спасибо за то, что вы есть!

Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!"

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