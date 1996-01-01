Бельгийские "Крайности"

25 апреля в галерее современного искусства "Арка" прошла презентация проекта "Крайности", который состоится во Владивостоке с 1 сентября по 6 ноября 2005 года. Он посвящен предстоящему открытию новой художественной галереи "Артэтаж-ДВГТУ".

Уже 16 августа пять самых известных бельгийских художников приедут в наш город для участия в этом широкомасштабном проекте. Здесь они будут создавать свои работы, специально задуманные для Музея современного искусства "Артэтаж-ДВГТУ". Гюлом БИЖЛЬ создаст композицию, в которую войдут объекты и фотографии из личной коллекции автора. Дирк БРЕКМАН сделает серию крупноформатных черно-белых фотографий города. Люк ТИМАНС нарисует картину три на восемь метров. Анне-Мие Ван КЕРХОВЕН представит серию компьютерных распечаток и видео-инсталляции мультфильмов. ПАНАМАРЕНКО представит свою подводную лодку "Панама".

Имя последнего участника проекта, как и информация о его детище, покрыто тайной. Что ж, поживем - увидим...

- Эта выставка называется "Крайности", - отметили устроители, - ибо она призвана связать две крайние точки европейского континента, построить мост между современным искусством Фландрии, отличающимся своим модернизмом, и традиционными художниками Владивостока. Бельгийские мастера будут работать в музее, их работу могут наблюдать студенты и художники, все неравнодушные к искусству. Планируется проведение дискуссий, лекций и мастер-классов.