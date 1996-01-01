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Вайнер не успел убить Жеглова
Аркадий Александрович ВАЙНЕР умер спустя несколько дней после открытия DetectiveFEST - фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики, президентом которого он являлся. О смерти писателя от, по предварительным данным, острой сердечной недостаточности сообщил генпродюсер фестиваля Юрий МИТЮШИН.
"Задача фестиваля - воспитать уважение к закону. Задача глубже - через уважение к закону воспитать уважение друг к другу и к самому себе, то есть то, что описывается словом "достоинство", - заявил Вайнер на пресс-конференции, посвященной открытию. Вполне естественная постановка вопроса для бывшего следователя и одного из самых успешных советских писателей. Книги Аркадия и Георгия Вайнеров вышли в 40 странах общим тиражом около 300 млн, первая же из них была основана на материалах дела, которое вел следователь 21-го отделения милиции Вайнер.
Если бы советская власть лучше разбиралась в рекламе, то жизнь этого человека могла бы послужить образцом биографии в Стране Советов.
Родился в 1931 году в Москве, окончил школу с золотой медалью, поступил в МАИ, но после первого курса перевелся на юридический факультет МГУ. Работал следователем, дослужился до начальника следственного отдела МУРа. В 1967 году вышел первый роман Аркадия и Георгия Вайнеров "Часы для мистера Келли". Спустя много лет, вспоминая историю создания этой книги, Георгий Вайнер назвал ее лежащей "за пределами человеческой эстетики". История создания книги и вправду была лучше ее самой.
Посоветовал братьям начать писать Норман БОРОДИН - сын друга Ленина и создателя коммунистической партии Америки, советский разведчик, знакомство с которым подвигло Юлиана СЕМЕНОВА на создание "Семнадцати мгновений весны", сиделец советских лагерей, журналист и вообще интересный человек.
Он предложил Вайнерам написать рассказ страниц на шесть. Братья взялись за дело и через два месяца предъявили результат - рукопись в 600 страниц. Бородин отнес рукопись в журнал "Советская милиция", а Юлиан Семенов - в "Наш современник". К изумлению новоявленных писателей, оба журнала приняли текст к публикации, правда, сократив вдвое. Еще более удивительным было то, что сокращенное в одном журнале было опубликовано в другом и, соответственно, наоборот. Как и положено, история одного из самых значительных явлений в отечественной детективной литературе началась с курьеза.
Потом последовали десятки книг, два десятка фильмов, включая экранизацию романа "Эра милосердия" - "Место встречи изменить нельзя", успех. Причиной которого, возможно, было понимание писателем неочевидных для жанра истин: "За свою жизнь я контактировал с тысячами преступников и с полной ответственностью заявляю: счастливых людей среди них нет".
Свободное книгоиздание и коммерческие каналы постсоветской России обеспечили Вайнерам финансовую независимость, однако не принесли спокойствия: происходящее в стране скорее огорчало. Георгий уехал жить в Америку, Аркадий остался в России и вместе с дочерью Натальей ДАРЬЯЛОВОЙ выпустил в эфир телеканал "Дарьял-ТВ", владельцами и руководителями которого они являлись. Дела у канала шли не слишком удачно, и в конце концов 75% акций купила шведская компания MTG. Эфирная политика владельцев нового ДТВ вошла в противоречие с "воспитательными" целями, которые имел в виду Аркадий Вайнер, когда создавал канал, но письмо протеста в администрацию президента, подписанное уважаемыми деятелями культуры, эффекта не возымело.
Другим общественным детищем Аркадия Вайнера стал DetectiveFEST - фестиваль, который в этом году проходит уже седьмой раз.
Последним проектом, который, возможно, так и не будет теперь осуществлен, был сиквел "Места встречи". Центральной интригой картины должна была стать смерть Жеглова из-за предательства сослуживца и расследование его гибели. В картину должны были войти кадры с ВЫСОЦКИМ, не вошедшие в постановку ГОВОРУХИНА.
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