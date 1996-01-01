Воскресший Кастанеда

Россия нынче родина не только слонов и пиратских альбомов, но еще и книг Карлоса КАСТАНЕДЫ.

Оказывается, писатель не умер в 1998 году в США от рака печени, а живет и здравствует в Мексике. Рановато ему помирать еще было: родился-то он, оказывается, на 20 лет позже (впрочем, реальный Кастанеда был еще тем плутом, так что даже о дате его рождения ничего нельзя сказать наверняка). А если кто его дома не застал или не дозвонился - так он просто вышел. Он, по заведенной мексиканскими антиглобальными повстанцами-сапатистами традиции, общается с миром через Интернет. Вот еще и книжку новую написал, "Отшельник", - после многолетнего перерыва. И даже не на английском, как раньше, а на испанском.

Раньше его просто с толку жена американка сбивала, все на английский переводила, портила тексты нещадно. А чтобы никто не сомневался, что "Отшельник" - это перевод с испанского, переводчица настырно загромождает страницы комментариями по поводу непереводимой игры слов (что, вообще-то, является признаком переводческого бессилия). И вышла книга не где-то в захолустных Соединенных Штатах или жадной Европе, а, разумеется, в России.

Надоело Кастанеде якшаться с американскими издателями. Солидные русскоязычные издательства - московское "Эксмо" и киевская "София", выпускавшие другие книги Кастанеды, за столь дурно пахнущее дельце браться не стали. А вот "АСТ-пресс", которое издает в основном учебную литературу, не побоялось. Если у кого-то возникают сомнения - ему демонстрируют стопку бумажек, в том числе некий документ мексиканского министерства культуры, утверждающий, что некто под псевдонимом "Карлос Кастанеда" обладает всеми правами на испанский текст "Отшельника".

Как водится в таких случаях, литагент воскресшего Кастанеды Владимир ВЕСЕНСКИЙ утверждает: мол, писатель никому ничего доказывать не собирается, это можно сделать "только одним способом - публикациями, талантом и подачей читателю книги за книгой". Такое мы уже проходили - стоит вспомнить хотя бы Анхеля де КУАТЬЭ.

Содержание "Отшельника" - под стать безумию происходящего. Аннотация гласит: "Книга посвящена выдающейся личности в истории Мексики, Хуану ДИЕГО, Святому Шаману, жившему пятьсот лет назад, во времена испанской конкисты". На самом деле, помимо Хуана Диего, здесь вы встретите старого знакомца дона Хуана. Ну кто ж поверит, что автор - Кастанеда, если в книге нет дона Хуана? А в нагрузку - вот вам еще и Жан-Поль САРТР, Октавио ПАС, Айзек АЗИМОВ, святая дева Мария Гуадалупская, Кецалькоатль, птица Феникс, "Хале эль Митхаб Упсала Дамасутра", Космический Нил, волшебный Малиновый эффект и сакральные красные Трусы (именно с заглавной буквы).

Если и этого мало, то - пожалуйста: получайте рассказик, предисловие литагента на 30 страниц, целых два эпилога, элегия и даже нечто, обозванное "хайку". К японским стихам последнее не имеют никакого отношения, потому что больше похоже на концептуальную чушь: "Они загорают лежа на солнце в красных Трусах". Впрочем, прелестных фраз достаточно и в самом романе, например: "Дон Хуан зевнул. Это было невероятно". Новый Кастанеда скорее напоминает Уильяма БЕРРОУЗА, обчитавшегося КОЭЛЬО, совершенно съехавшего с катушек на этой почве и решившего стяжать дурную славу Анхеля де Куатьэ. Хотя, кто знает, может, в нашей благодатной стране скоро объявится и воскресший Берроуз?

Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!".