Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Воскресший Кастанеда
Россия нынче родина не только слонов и пиратских альбомов, но еще и книг Карлоса КАСТАНЕДЫ.
Оказывается, писатель не умер в 1998 году в США от рака печени, а живет и здравствует в Мексике. Рановато ему помирать еще было: родился-то он, оказывается, на 20 лет позже (впрочем, реальный Кастанеда был еще тем плутом, так что даже о дате его рождения ничего нельзя сказать наверняка). А если кто его дома не застал или не дозвонился - так он просто вышел. Он, по заведенной мексиканскими антиглобальными повстанцами-сапатистами традиции, общается с миром через Интернет. Вот еще и книжку новую написал, "Отшельник", - после многолетнего перерыва. И даже не на английском, как раньше, а на испанском.
Раньше его просто с толку жена американка сбивала, все на английский переводила, портила тексты нещадно. А чтобы никто не сомневался, что "Отшельник" - это перевод с испанского, переводчица настырно загромождает страницы комментариями по поводу непереводимой игры слов (что, вообще-то, является признаком переводческого бессилия). И вышла книга не где-то в захолустных Соединенных Штатах или жадной Европе, а, разумеется, в России.
Надоело Кастанеде якшаться с американскими издателями. Солидные русскоязычные издательства - московское "Эксмо" и киевская "София", выпускавшие другие книги Кастанеды, за столь дурно пахнущее дельце браться не стали. А вот "АСТ-пресс", которое издает в основном учебную литературу, не побоялось. Если у кого-то возникают сомнения - ему демонстрируют стопку бумажек, в том числе некий документ мексиканского министерства культуры, утверждающий, что некто под псевдонимом "Карлос Кастанеда" обладает всеми правами на испанский текст "Отшельника".
Как водится в таких случаях, литагент воскресшего Кастанеды Владимир ВЕСЕНСКИЙ утверждает: мол, писатель никому ничего доказывать не собирается, это можно сделать "только одним способом - публикациями, талантом и подачей читателю книги за книгой". Такое мы уже проходили - стоит вспомнить хотя бы Анхеля де КУАТЬЭ.
Содержание "Отшельника" - под стать безумию происходящего. Аннотация гласит: "Книга посвящена выдающейся личности в истории Мексики, Хуану ДИЕГО, Святому Шаману, жившему пятьсот лет назад, во времена испанской конкисты". На самом деле, помимо Хуана Диего, здесь вы встретите старого знакомца дона Хуана. Ну кто ж поверит, что автор - Кастанеда, если в книге нет дона Хуана? А в нагрузку - вот вам еще и Жан-Поль САРТР, Октавио ПАС, Айзек АЗИМОВ, святая дева Мария Гуадалупская, Кецалькоатль, птица Феникс, "Хале эль Митхаб Упсала Дамасутра", Космический Нил, волшебный Малиновый эффект и сакральные красные Трусы (именно с заглавной буквы).
Если и этого мало, то - пожалуйста: получайте рассказик, предисловие литагента на 30 страниц, целых два эпилога, элегия и даже нечто, обозванное "хайку". К японским стихам последнее не имеют никакого отношения, потому что больше похоже на концептуальную чушь: "Они загорают лежа на солнце в красных Трусах". Впрочем, прелестных фраз достаточно и в самом романе, например: "Дон Хуан зевнул. Это было невероятно". Новый Кастанеда скорее напоминает Уильяма БЕРРОУЗА, обчитавшегося КОЭЛЬО, совершенно съехавшего с катушек на этой почве и решившего стяжать дурную славу Анхеля де Куатьэ. Хотя, кто знает, может, в нашей благодатной стране скоро объявится и воскресший Берроуз?
Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!".
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса