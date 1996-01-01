Обратная сторона японцев

В научном музее ДВГУ представлена фотовыставка САТО Куми "Неожиданные японцы".

Сейчас госпожа Сато является штатным фотокорреспондентом Ассоциации борцов "Pro-Wrestling". На фотографиях изображены поистине уникальные моменты из жизни японцев, которых мы привыкли считать чересчур сдержанными и подчеркнуто вежливыми. Госпожа Сато, как видно из ее фоторабот, сама очень эмоциональный человек. Азарт автора и ее романтический взгляд открыли для нас японцев совершенно с другой стороны.

Фотовыставка приурочена с девятой годовщине Японского центра. Клуб любителей японской культуры также видит это мероприятие как свой вклад в празднование 150-летию юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Японией.