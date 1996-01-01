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"Книга с местом для свиданий"
Время, когда книги Милорада ПАВИЧА возглавляли русские книжные рейтинги, кажется, минуло навсегда. Сербская литература, насыщенная сложными образами, "экзотическими" балканскими реалиями и историческими событиями, похоже, навсегда вытеснена из хит-парадов концентратом поп-психологии, примитивной философии и завлекательной эзотерики, которые помечены именем Пауло КОЭЛЬО.
Однако хорошая литература всегда найдет спрос. Сербский писатель Горан ПЕТРОВИЧ - тому подтверждение. Если еще пару лет назад переводчица Лариса САВЕЛЬЕВА сетовала, что, мол, романы Петровича залежались у книгораспространителей, то сейчас ситуация изменилась. Издательство "Амфора", которое заявляет: "То, что становится убыточным, мы не переиздаем", в этом году переиздало два романа Горана Петровича "Атлас, составленный небом" и "Осада церкви Св. Спаса", присовокупив к ним новый перевод - роман "Книга с местом для свиданий".
Петрович, наверное, всегда будет находиться в тени своего старшего соотечественника Милорада Павича. Влияние Павича проглядывает во всех романах Петровича - недаром хвалебным предисловием Павича сопровождены все три книги Петровича, изданные в России. "Атлас, составленный небом" (1993) напоминает романы Павича больше всего. Здесь вы обнаружите эксперименты с формой романа (это роман-атлас), гипертекстовые ссылки (в виде комментариев к главам), необычные образы, метафоры, парадоксы, амальгаму реальности и волшебной сказки. Здесь существуют зеркала, показывающее прошлое, настоящее и будущее и отличающие правду от лжи, и заколки, изготовленные из лунного света.
"Осада церкви Св. Спаса" (1997) уже гораздо ближе к традиционному линейному роману, хоть и по-прежнему очень напоминает книги Павича. Действие происходит сразу в нескольких временных пластах: в наше время, когда авиация НАТО бомбит Боснию, во время крестового похода на Константинополь, в конце XIV века, во время половецко-болгарского нашествия на Сербию в конце XIII века, в начале ХХ века. Чудеса здесь в порядке вещей, естественны как воздух: монастырь, обороняясь от врага, взлетает в воздух, императрица зачинает и рожает ребенка во сне, коварные венецианцы привораживают сербского правителя посредством мастерски изготовленного бокала.
"Книга с местом для свиданий" в Сербии получила награду как "самая читаемая книга" 2001 года - что уже сразу отметает все заявления о "второразрядности" Петровича. По признанию писателя, название этого романа (которое в оригинале звучит примерно как "Сувенирная лавка "Удача") было изменено практически во всех странах, в которых он выходил. В "Книге с местом для свиданий" Петрович продемонстрировал, что он - вполне самобытный писатель. Продолжив традицию Павича, создавшего роман-кроссворд, роман-словарь, роман-клепсидру, Петрович "изобрел" роман-роман, поэтому "Книга с местом для свиданий" традиционна по форме.
Несколько сюжетных линий разворачивается в разные эпохи, но в отличие от "Осады церкви Св. Спаса" это прошлое не столь отдалено: помимо сегодняшнего дня, герои книги живут перед 1-й мировой войной, во время нее и после, во время 2-й мировой войны и в эпоху правления Тито. Их пути сходятся в одном месте: в книге "Мое наследие", в которой не происходит ничего, пока внутрь не проникают читатели. Волшебство случается на грани реальности и вымысла, и складывается ощущение, что с вами не приключается ничего подобного только потому, что вы чего-то не умеете, не одарены "способностью полного чтения", поэтому вы не видите, что книгу вместе с вами в других концах Земли читают еще множество людей; поэтому вы не встречаете и не влюбляетесь в прекрасных барышень или бледных юношей, забредающих в книжные пространства вместе с вами; поэтому вы не можете отведать деликатесов, которые вам готовят на страницах романа; поэтому вы не умеете посадить прекрасный розовый куст между строк книги; поэтому вы не слышите волшебных звуков арфы, на которой играет ветер.
"Книга с местом для свиданий" перекликается с "Бесконечной книгой" Михаэля ЭНДЕ: обе они утверждают, что фантазия читателя способна создать целый мир. И главная угроза этому миру - человеческая серость, приземленность, жестокость: кто-то хочет присвоить всю книгу себе, искореняет возведенную с таким трудом красоту, кто-то устраивает засады и убийства посреди тургеневских "Записок охотника" или в саду "Моего наследия".
Горан Петрович ненавязчиво учит нас тому, как сплести из слов картину мира, как с помощью слов построить собственную жизнь, как, вооружившись словом, одолеть зло.
(Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!")
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