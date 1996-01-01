"Веселая арена" ждет владивостокцев

Всего одно представление дадут в воскресенье 21 ноября во владивостокском Краевом центре народной культуры юные участники детской школы циркового искусства "Веселая арена" из Арсеньева.

Это далеко не первое выступление маленьких циркачей - им рукоплескали в Японии, Корее, Китае, во многих городах России и нашего родного Приморья. На это раз ребята выступят с обновленной цирковой программой.