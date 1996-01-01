"Воскресный" юбилей

В минувшую субботу Владивосток посетила группа "Воскресение". Визит в Приморье - часть дальневосточного тура, посвященного 25-летнему юбилею прославленного коллектива из Москвы.

Юбилейные гастроли "Воскресение" проводило в измененном составе, без бас-гитариста Евгения МАРГУЛИСА и барабанщика Михаила ШЕВЯКОВА. Как известно, летом этого года они заявили о своем выходе из квартета. Тогда же появился слух о распаде коллектива. Но группа живет и здравствует, хотя и в усеченном виде. Что, впрочем, не отразилось на качестве ее песен. Они по-прежнему красивы, глубокомысленны, чуть-чуть печальны и ироничны. Правда, когда их "употребляешь" в большом количестве, на некоторых они действуют как снотворное. Что, собственно, едва не произошло в ДКМ.

Концерт начался с песни "Радуюсь" в исполнении Алексея РОМАНОВА и выкриков из зала: "Где НИКОЛЬСКИЙ?" и "Куда делся Маргулис?". Причем выкрики повторялись после каждой песни. В конце концов, это безобразие надоело музыкантам, и Андрей САПУНОВ с явным неудовольствием предложил крикуну вернуть деньги за билет, чтобы тот замолчал. Было видно, что напоминание о Константине Никольском, бывшем участнике "Воскресения", ему неприятны. Но, очевидно, такова участь этой группы, быть все время в его тени. Хотя проработали они вместе лишь полтора года и расстались в 1981 году!

После сорока минут минорного пения Романова и Сапунова многие зрители откровенно зевали, а некоторые вообще потянулись из зала в буфет. Песни из последнего альбома группы "Не торопясь" (2003 г.) как-то не шли. Ситуацию "выправили" старые хиты: "Я ни разу за морем не был", "Случилось что-то...", "По дороге разочарований" и др. На бис "Воскресение" выходило трижды...