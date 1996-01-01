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Новый дирижер - до Нового года
У Тихоокеанского симфонического оркестра (ТСО) появился новый дирижер, 25-летний нижегородец Евгений КИРИЛЛОВ. Он приступил к должностным обязанностям 9 ноября, ровно через два месяца после скандального увольнения своего предшественника Сергея ПРИМАКА. (В свое время "ЗР" об этом рассказывал. - Прим. авт.) А еще через неделю оркестр под управлением новичка успешно отыграл концерт в Краевом театре молодежи.
ДосьеЕвгений Кириллов родился в 1979 году. Окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени ГЛИНКИ, класс заслуженного деятеля искусств РФ, профессора САМОРУКОВОЙ - хоровое пение. и класс народного артиста РФ, профессора СКУЛЬСКОГО - симфоническое дирижирование. Лауреат Всероссийского конкурса дирижеров (г. Салават, Башкирия). Лауреат Международного конкурса им. Вахтанга ДЖОРДАНИ (г. Харьков). Гастролировал и работал в Германии, Франции, Италии, Польше. Работал с оркестрами Нижегородской, Ярославской, Харьковской и Астраханской филармоний. С 2002 года - преподаватель Нижегородской государственной консерватории. Жена Наталья КОСОЛАПОВА - вокалистка.
Никаких наполеоновских проектов с ТСО Евгений Кириллов не замышляет. У него контракт с Приморской краевой филармонией до января 2005 года. И на Новый год дирижер собирается улететь домой в Нижний. Пока же он остановился в гостинице. А в 2-комнатной квартире на ул. Некрасовской, 86, закрепленной за оркестром, до сих пор проживает "бывший лучший, но опальный" Примак.
- Жилье для меня не проблема. Я жил в Германии в шикарных особняках миллионеров, во дворцах. И если надо, устраивался в студенческих общежитиях, - говорит нижегородец. - Что касается Примака, то он мне ничего плохого не сделал. Чего ради я буду требовать его выселения? Я слышал о нем много хорошего. В свое время Примак уволил из оркестра людей, которые, по его мнению, мешали ему работать. Безобразие, которое я увидел, по-моему, оправдывает его непопулярные решения. Сейчас, по крайней мере, я его понимаю. Вы не найдете ни одного оркестра, где все было бы в порядке. Что касается меня, то я буду заинтересован в этом оркестре лишь в том случае, если будут предоставлены квартиры музыкантам. Если будет пересмотрен бюджет оркестра и приобретены новые инструменты. Если все это будет, то оркестр будет перспективным. Если нет, ничего не получится.
Кстати, помимо дирижерских хлопот, на Евгения свалились и хозяйственные проблемы оркестра. Хотя для их решения в ТСО есть администратор, правая рука дирижера. В свое время в такую же "бытовую" ловушку попал и Сергей Примак. "Денежные вопросы - это вопросы администрации оркестра, а не дирижера. Перекладывать их на меня, по меньшей мере, несправедливо", - убежден Кириллов.
- Как известно, в оркестре недокомплект. Нет ли у вас желания вернуть в коллектив музыкантов, уволенных Примаком?
- Если Примак, какой бы он ни был, уволил людей, значит, он сделал это не случайно. Нужно проанализировать, как, зачем и для чего он это сделал. Возможно, что это вполне обоснованное решение.
- Чем вас заманили в наш край: квартирой, машиной, деньгами?
- Я сюда приехал ради оркестра, а не ради финансовых и квартирных благ. Я от этих вещей абсолютно свободен. У меня в Нижнем есть все, даже свой оркестр.
- Примак в свое время избавил оркестр от влияния людей из Академии искусств, которые диктовали условия через худсовет: кого брать в оркестр, а кого нет...
- Возможно, его действия были абсолютно справедливы. Какие худсоветы? Такого нет нигде. Другое дело, что они нам поставляют кадры. Какие бы они ни были, но других взять негде. Я не знаю, как тогда развивалась ситуация, но отношения между коллективами портить нельзя.
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