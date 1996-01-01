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Японский концерт для кото с сякухати

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Празднование 150-летия установления дипломатических отношений между Россией и Японией началось в Хабаровске и во Владивостоке с концертов традиционной японской музыки, исполняемой на кото и сякухати.

Едва погас свет в зале Приморского краевого театра молодежи, на сцене бесшумно, как бы материализовавшись из темноты кулис, появился Кифу МИЦУХАСИ, словно сошедший с японских гравюр. Он поднес к губам сякухати - и полилась необычная для слуха европейца печальная мелодия, очень напоминающая звуки птицы. Она так и называлась "Крик журавля". И, как рассказал Мицухаси-сан, с этой мелодии об успокоении душ умерших он всегда начинает свои выступления.

Изначально на таких бамбуковых "флейтах" играли монахи во время молитвы, и только позднее инструмент проник в дворцовые покои. Внешне похожий на флейту, но потолще, он совершенно уникален по звучанию. А вот издаваемые кото звуки напоминают одновременно арфу и виолончель. Те, кто увидел инструмент впервые, уловил отдаленное сходство с нашими гуслями, хотя кото гораздо больше по размеру. На деревянном основании натянуты шелковые струны, а играют на нем с помощью специальных металлических колпачков, которые надевают на пальцы.

Кстати, во Владивостоке жил и писал музыку японский композитор, чье произведение для кото и сякухати исполнили Кифу Мицухаси и Нанае Есимура.

- Молодежь интересуется вашими инструментами и старинной японской музыкой? - поинтересовался корреспондент "ЗР" у музыкантов.

- Сейчас в любой стране молодежь проявляет не очень большой интерес к национальной культуре. Но есть и те, кто интересуется, и они - наши слушатели и ученики, - говорит Мицухаси-сан.

- Раньше, для того, чтобы привить любовь к национальной культуре, ничего специально не предпринималось, - продолжает разговор Есимура-сан. - Но в прошлом году в нашем образовании введены такие предметы, которые будут знакомить молодежь с национальными инструментами.

- А современную музыку вы играете, чтобы расширить аудиторию слушателей?

- Конечно, когда мы играем для неподготовленных слушателей, мы подбираем более мелодичные и современные произведения, которые легче понять, - говорит госпожа Нанаэ. - Мы стараемся популяризировать наши инструменты.

- Я исполняю и классику, и современные мелодии, потому что это и сохранение традиций, и в то же время развитие их. Но у современной музыки - другой язык, поэтому мы как бы владеем двумя языками. Тогда больше людей нас понимают, - считает господин Кифу. - Я, например, играю на сякухати вместе с оркестром Глена МИЛЛЕРА, и даже с рок-группами, но я считаю это только экспериментом. У каждого инструмента - своя роль в этой жизни.

На вопрос о последствиях взаимопроникновения культур музыканты не согласились с тем, что это приведет к возникновению единой культуры. Наоборот, считают они, "взаимопроникновение обогащает существующие культуры и создает новые, только их нужно поддерживать и прилагать усилия, чтобы их развивать".

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