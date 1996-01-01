Собаку надо знать в лицо

Вчера в магазине "Книжный червь" на проспекте "Красного знамени", 59 состоялась презентация уникальной книги "Любимые и знаменитые собаки Приморья". О содержании этого объемного фолианта, богато иллюстрированного цветными и черно-белыми фотографиями, красноречиво говорит его название. Авторы книги Лариса и Александр ЕРМАКОВЫ собрали под одной обложкой 25 всевозможных пород собак и... их хозяев.

По словам Ларисы, автора и ведущей популярной телепередачи "Воспитай себе друга", уговорить людей фотографироваться было труднее всего. Если "друзья человека" позировали без проблем и даже с удовольствием, то их хозяев приходилось едва ли не слезно упрашивать увековечиться вместе с ними. Особенно женщин.

- В этой книге - достижения приморской кинологии. На Западе считают, что Владивосток - это окраина России и здесь не может быть хороших собак. Потому что всех собак мы везем из Москвы и Санкт-Петербурга. А наши приморские собаки выезжают на международные выставки и занимают высокие места. У нас в Приморье много чемпионов России, интернациональных чемпионов по красоте. И мы хотим, чтобы жители края и Владивостока знали в лицо своих четвероногих героев, - так обосновывают Ермаковы рождение книги.

Работа над проектом длилась почти 9 месяцев, с июня 2004-го по февраль 2005-го. За это время много чего произошло с его героями. Например, у одного именитого дога перед съемкой враги откусили ухо. Пришлось Александру дорисовывать бедолаге ухо на компьютере.

- Мы хотели сделать книгу о породах собак, какие есть во Владивостоке. Чтобы человек, который не занимается кинологией профессионально, открыв "Любимых и знаменитых собак...", мог прочитать про характер собаки и решить подходит она ему или нет, - рассказывает Александр.

Сейчас на рынках Приморья появилось очень много собак низкого качества, которых нечистоплотные продавцы выдают за чистокровных "олимпийцев" с липовыми родословными. Одна из задач книги - показать людям, как на самом деле выглядят настоящие и будущие чемпионы собачьих выставок. На мой взгляд, эту проблему авторы разрешили на "пять" и их труд, несомненно, обречен на успех.

Жаль, только что тираж у "Любимых и знаменитых собак Приморья" не велик. Всего лишь 999 экземпляров. По прогнозам авторов, практически все книги разойдутся по клубам собаководства всей России и даже за границу.