Юные "Соловушки"

24 марта в Центре детского творчества стартует V Городской открытый конкурс юных вокалистов "Соловушка", организаторами которого выступают детская хоровая студия "Камертон" ЦДТ Владивостока, администрация краевого центра и Приморское отделение Всероссийского фонда культуры.

- Помимо музыкальных школ во Владивостоке очень много внешкольных учреждений, общеобразовательных школ с эстетическим уклоном, где дети обучаются искусству пения. Именно для таких детей и был организован открытый городской конкурс "Соловушка, - говорит один из организаторов, руководитель ДХС "Камертон", заслуженный работник культуры России Наталья ЛИФАНОВА. - В городе есть всего один конкурс для вокалистов - это "Жемчужина Приморья". Там ребята исполняют в основном эстрадные номера. Мы с самого начала решили пойти по другому пути и выбрали пение академическое. И нашли отклик у маленьких вокалистов. За пять лет конкурс стал настолько популярен, что в некоторых возрастных группах на одно место приходит до 35 человек. И такое количество детей, желающих принять участие в конкурсе, говорит о том, что ребята хотят где-то выступать и показывать, чему они научились".

В этом году конкурс будет проходить по двум направлениям - академическое и народное, в 4 возрастных группах (от 5 до 18 лет), в трех номинациях - соло, дуэт и трио. Председателем жюри конкурса вот уже пять лет является солистка Приморской краевой филармонии, заслуженная артистка России Светлана СОКОЛОВА. В состав жюри также войдут преподаватели Владивостокского музыкального училища, ДВГАИ, ДХС "Камертон".

29 марта в 12.00 в большом зале ЦДТ пройдет традиционный концерт победителей.