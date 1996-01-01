"Пикник" - это "Искушение"

Вчера в Находке в Центре культуры состоялся концерт группы "Пикник" из Санкт-Петербурга.

Последний раз легенда русского рока гастролировала в этих краях ровно год назад. В этом году Эдмунд ШКЛЯРСКИЙ и сотоварищи показали находкинцам новую программу "Искушение" и лучшие песни из последних альбомов. Концерт прошел на ура. Зрители встречали и провожали музыкантов овациями. Впрочем, этому не стоит удивляться: "Пикник" в Находке - почти культовая группа.

Нынешний визит "Пикника" на берега Тихого океана юбилейный, десятый! Перед этим у него прошли аншлаговые шоу в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. А впервые легендарный коллектив посетил Приморье в 1987 году! 18 лет назад питерские рокеры приезжали во Владивосток на Дни Ленинграда, проходившие с 5 по 15 августа. Тогда, за 10 дней группа дала 22 концерта! Сегодня, 24 марта, "Пикник" будет "искушать" своих владивостокских поклонников в FESCO-HАLL (бывший ДКМ). Начало концерта в 18 часов.