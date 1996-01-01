Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Пикник" - это "Искушение"
Вчера в Находке в Центре культуры состоялся концерт группы "Пикник" из Санкт-Петербурга.
Последний раз легенда русского рока гастролировала в этих краях ровно год назад. В этом году Эдмунд ШКЛЯРСКИЙ и сотоварищи показали находкинцам новую программу "Искушение" и лучшие песни из последних альбомов. Концерт прошел на ура. Зрители встречали и провожали музыкантов овациями. Впрочем, этому не стоит удивляться: "Пикник" в Находке - почти культовая группа.
Нынешний визит "Пикника" на берега Тихого океана юбилейный, десятый! Перед этим у него прошли аншлаговые шоу в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. А впервые легендарный коллектив посетил Приморье в 1987 году! 18 лет назад питерские рокеры приезжали во Владивосток на Дни Ленинграда, проходившие с 5 по 15 августа. Тогда, за 10 дней группа дала 22 концерта! Сегодня, 24 марта, "Пикник" будет "искушать" своих владивостокских поклонников в FESCO-HАLL (бывший ДКМ). Начало концерта в 18 часов.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа