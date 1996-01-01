"Образцовое" "Признание"

На 26 марта во Владивостоке, в Приморском краевом центре народной культуры (КЦНК) запланирован отчетный концерт юных исполнителей эстрадных и народных песен, проходящий в рамках музыкального проекта "Признание".

Организаторы мероприятия обещают зрителям увлекательное зрелище. Еще бы! На сцене КЦНК свое мастерство в красивых костюмах продемонстрируют воспитанники "Признания", а также детский образцовый танцевальный ансамбль "Алиса" и танцевальный ансамбль "Яблоко", победитель регионального конкурса "Утренняя звезда".

Здесь же состоится церемония присуждения вокальному коллективу "Музыкальный проект "Признание" почетного звания "Образцовый коллектив Приморского края". Для Приморья - это уникальное событие. Как правило, на соискание этого звания выдвигают коллектив, существующий не менее 5 лет. А "Признанию" в феврале 2005-го только-только исполнилось 2 года.

Досье Музыкальный проект "Признание" создан 11 февраля 2003 года. Его цель - объединение талантливых детей от 6 до 18 лет, занимающихся эстрадным и народным вокалом. В ноябре 2003 года в Волгограде на Международном конкурсе-фестивале "Музыкальная радуга" воспитанник проекта Григорий МАРИЛОВ получил первую премию. Только за последние полгода участники "Признания" дали более 60 концертов во Владивостоке. А так же принимали участие в I Международном фестивале детского творчества "Японское море - море Дружбы" в городе Тояма (Япония). Руководитель проекта - Евгения ЕВДОКИМОВА.

Между тем, по словам менеджера проекта Ольги ШИШКИНОЙ, предстоящий отчетный концерт вполне мог бы и не состояться... из-за отсутствия средств. Как известно, искусство требует не только жертв, но и денег. А их как раз и нет. Парадокс, но "Признание", защищающее честь культуры края на международных творческих форумах, полностью финансируют родители участников проекта.

Удовольствие это дорогое. Например, запись "минусовой" фонограммы одной песни для концерта стоит около 100 долларов. Запись песни для компакт-диска обходится от 300 до 500 рублей за час. На одну песню в среднем уходит 3-5 часов. Кроме того, за концертный костюм надо выложить от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кстати, у солистки "Признания" Софии ШИШКИНОЙ концертный костюм стоит 10 тысяч рублей. Благо, хоть КЦНК не берет с них деньги за аренду зала и за репетиционный кабинет. И еще компания "Шар-Ателье" бесплатно украсила зал разноцветными шарами.

- У нас есть дети без родителей, из детских домов. Они настолько одаренные, что их можно выводить на международный уровень. У них настолько сильный вокал, что они там однозначно займут призовые места. Нужны спонсоры, которые оплатили бы запись их фонограмм, их поездки на конкурсы. Поэтому пока они сидят во Владивостоке, - беспомощно разводит руками Ольга Шишкина.