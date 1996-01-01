Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Образцовое" "Признание"
На 26 марта во Владивостоке, в Приморском краевом центре народной культуры (КЦНК) запланирован отчетный концерт юных исполнителей эстрадных и народных песен, проходящий в рамках музыкального проекта "Признание".
Организаторы мероприятия обещают зрителям увлекательное зрелище. Еще бы! На сцене КЦНК свое мастерство в красивых костюмах продемонстрируют воспитанники "Признания", а также детский образцовый танцевальный ансамбль "Алиса" и танцевальный ансамбль "Яблоко", победитель регионального конкурса "Утренняя звезда".
Здесь же состоится церемония присуждения вокальному коллективу "Музыкальный проект "Признание" почетного звания "Образцовый коллектив Приморского края". Для Приморья - это уникальное событие. Как правило, на соискание этого звания выдвигают коллектив, существующий не менее 5 лет. А "Признанию" в феврале 2005-го только-только исполнилось 2 года.
ДосьеМузыкальный проект "Признание" создан 11 февраля 2003 года. Его цель - объединение талантливых детей от 6 до 18 лет, занимающихся эстрадным и народным вокалом. В ноябре 2003 года в Волгограде на Международном конкурсе-фестивале "Музыкальная радуга" воспитанник проекта Григорий МАРИЛОВ получил первую премию. Только за последние полгода участники "Признания" дали более 60 концертов во Владивостоке. А так же принимали участие в I Международном фестивале детского творчества "Японское море - море Дружбы" в городе Тояма (Япония). Руководитель проекта - Евгения ЕВДОКИМОВА.
Между тем, по словам менеджера проекта Ольги ШИШКИНОЙ, предстоящий отчетный концерт вполне мог бы и не состояться... из-за отсутствия средств. Как известно, искусство требует не только жертв, но и денег. А их как раз и нет. Парадокс, но "Признание", защищающее честь культуры края на международных творческих форумах, полностью финансируют родители участников проекта.
Удовольствие это дорогое. Например, запись "минусовой" фонограммы одной песни для концерта стоит около 100 долларов. Запись песни для компакт-диска обходится от 300 до 500 рублей за час. На одну песню в среднем уходит 3-5 часов. Кроме того, за концертный костюм надо выложить от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кстати, у солистки "Признания" Софии ШИШКИНОЙ концертный костюм стоит 10 тысяч рублей. Благо, хоть КЦНК не берет с них деньги за аренду зала и за репетиционный кабинет. И еще компания "Шар-Ателье" бесплатно украсила зал разноцветными шарами.
- У нас есть дети без родителей, из детских домов. Они настолько одаренные, что их можно выводить на международный уровень. У них настолько сильный вокал, что они там однозначно займут призовые места. Нужны спонсоры, которые оплатили бы запись их фонограмм, их поездки на конкурсы. Поэтому пока они сидят во Владивостоке, - беспомощно разводит руками Ольга Шишкина.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой