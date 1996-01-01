Позиция "разбитой вазы"

"Уходила бугорками да пригорками, /в осень темную, сырую, с отговорками. /Шевеля губами словно глыбами, /я на дне морском лежала между рыбами. /И была я слов охапкою просроченных, /фраз корявых, полускрюченных и скорченных, /твердым знаком я висела вверх тормашками, /и оборванной была гадальною ромашкою". Перед вами - отрывок из стихотворения Татьяны ЗИМЫ, жемчужины современной русской поэзии и - по прихоти судьбы - нашей землячки. Стихи Зимы публиковались в альманахах "Серая лошадь", "Рубеж", на сайте "Лавка языков". Совсем недавно вышел сборник ее стихов "Скобы", оформленный фотографиями Михаила ПАВИНА.

- Для затравки банальность: что заставило тебя написать первое стихотворение? Некоторые говорят, что первые стихи написали в детстве и эти, мол, опыты не имеют отношения к Творчеству... Что вообще заставляет человека писать, особенно стихи?

- Это общеизвестный факт, что все дети - творцы, тут ведь не о результате речь, а о процессе. Дети об этом не задумываются, это неосознанное творчество, и все. Но творчество. Просто есть творчество, которое представляет художественную ценность и которое не представляет. Любая мать даже на самые нелепые каракули своего ребенка реагирует с умилением и восторгом. Потому что в детстве - это действительно чудо. И для ребенка в первую очередь. А вот, что заставляет писать осознанно, это вопрос более сложный. Я думаю, у всех по-разному. Ни для кого не секрет, что в основном писать начинают в подростковом возрасте. Первые возникшие проблемы, которые за тебя не решат родители, и боязно довериться кому бы то ни было... Остается один выход - перо и бумага. Дневники, стихи. Конечно, первая любовь, первая ревность, первая боль - веский повод для терзания бумаги. Хотя мне однажды принесли просмотреть стихи одного 15-летнего мальчика. Так там был сплошной негатив. Ненависть в каждой строчке - к миру, к людям, к войнам, к несправедливости, к родителям и к себе к самому.

- Бывает ли у тебя так, что ты не пишешь? Испытывала ли ты разочарование в самом этом способе выражения себя? Может, надо искать себя в чем-то другом...

- Хочу сразу заметить, что я себя никогда не искала. Я самодостаточный человек. И никогда в своем творчестве не шла на поводу у публики. Вообще у большинства пишущих это своего рода профессиональная болезнь - дикий страх потерять свою аудиторию, и в конце концов они перестают принадлежать себе. Потому что публика говорит: "А вот ра-а-аньше вы писали лу-у-учше...", и начинается свистопляска. Да не лучше он писал, уверяю вас, по-другому - да. Иначе наш язык так и остался бы на уровне церковнославянского. И простои нужны, и провалы необходимы. И, конечно, бывает, что не пишешь годами, меня это никак не травмирует. Второй закон Ньютона: на всякое действие есть противодействие. Прилив - отлив.

- Насколько верно, что поэту не приходит в голову, когда он пишет, что эти слова предназначены для прочтения? Кто в сущности адресат поэзии?

- Мне кажется, в первую голову сам поэт. Мне крайне неприемлема и неинтересна позиция поэтов в отношении к себе и к своему творчеству, как к хрустальной вазе. Намного ближе позиция "вдребезги разбитой вазы". То есть образ вазы эфемерен и существует только мысленно, а осколки можно собирать, о них можно порезаться и заплакать, можно пускать солнечных зайчиков и радоваться. Они реальны. Они рассыпаны повсюду. Можно заметить их блеск, а можно и нечаянно наступить и услышать их хруст. К сожалению, сейчас, а впрочем, как и во все времена, большинство пишущих обходятся со словами небрежно, совершенно не чувствуют их энергетику, а зачастую жестоко насилуют. Такие слова в стихах не живут, они умирают и дурно пахнут. В любой строчке ГОМЕРА, ПУШКИНА, МАНДЕЛЬШТАМА или БРОТИГАНА больше жизни, чем почти во всей современной поэзии, в которой царит пустобрехство. А ведь этих поэтов давно нет в живых. И если говорить о предназначении для прочтения, то этим правом обладают все. Но не все могут им пользоваться. Один раз я могу прочитать все что угодно. Но во второй раз я буду читать только то, что меня зацепило.

- Возможно ли возрождение феномена "стадионной поэзии"? Где вообще место для поэзии - в Политехническом музее, в келье, в будуаре, в библиотеке?

- В душе. А возрождение "стадионной" поэзии вполне может произойти, после того как у власти лет на сорок встанет тиран и всем закрутит гайки.

(Интервью подготовлено в рамках всероссийской акции "Читают все!")