Хабаровчане увидят японское кино

В Хабаровске открылся фестиваль японского кино. Как сообщили в Генконсульстве Японии в Хабаровске, в течение недели в двух кинотеатрах города - "Гиганте" и "Совкино" будут показаны 6 фильмов современных японских режиссеров. Это - "Айки", "Угорь", "Утро", "Мелодия любви. Жизнь и смерть Рэнтаро Таки", "Лес - моя школа" и "Гомэн". Это - ленты о жизни молодого поколения японцев.

Фестиваль проводится в российских городах в 38-й раз. В этом году кинопоказ, а также другие мероприятия проходят в рамках фестиваля "Вишневый цвет-2005", посвященного 150-летнему юбилею установления русско-японских дипломатических связей. Во время фестиваля "Вишневый цвет-2005" состоится подведение итогов викторины "Наше открытие Японии", в концертном зале краевой филармонии пройдут концерты традиционной и современной японской музыки. Состоится также 6-й городской конкурс выступлений на японском языке и конкурс караоке среди студентов хабаровских вузов.