Досуга не будет. Будет цирк

В номере за 15 февраля 2005 года в заметке "Кабинетная акробатика" "ЗР" рассказал читателям о срыве гастролей во Владивостоке артистов "Росгосцирка" (РГЦ) с программой "Медведи и рыси" из-за аренды здания цирка "новорожденным" учреждением культуры (УК) "Владцирк" и об увольнении директора УК "Владгосцирка" Михаила МИХАЕВА.

Сегодня Владивостокский цирк закрыт. Директор УК "Владцирк" Виктория ВЕРВЕТЧЕНКО и новый директор УК "Владгосцирка" Алексей ТУРКАЛОВ ждут разрешения имущественного спора в Арбитражном суде Приморского края.

Своими соображениями о настоящем и будущем Владивостокского цирка, о слухах и домыслах вокруг сложившейся ситуации, с корреспондентом "ЗР" поделился вновь назначенный директор УК "Владгосцирк" Алексей Туркалов.

- В декабре прошлого года генеральный директор "Росгосцирк" Мстислав ЗАПАШНЫЙ предложил мне возглавить "Владгосцирк", в связи с увольнением бывшего директора Михаева. При встрече со мной в Москве Запашный объяснил, что увольнение Михаева назрело давно. Но те кандидатуры, которые рассматривало руководство РГЦ (бывший директор цирка Александр БЕЗМОЛИТВЕННЫЙ, директор Дома офицеров одного из гарнизонов КТОФ и др.) не соответствовали предъявляемым требованиям.

- Правда ли, что Василий БРАТАШ (начальник департамента экономической безопасности Росгосцирка. - Прим. авт.) прилетал в декабре во Владивосток на переговоры с Владимиром НИКОЛАЕВЫМ по поводу вашей кандидатуры на должность директора цирка?

- Да, он действительно был в декабре во Владивостоке, после того как я дал согласие возглавить наш цирк. Он прилетал в составе комиссии Росгосцирка для передачи дел и представления меня как нового директора, а не на встречу с мэром.

- Был слух, что вы претендовали на должность директора ДКМ, когда с этой должности сняли Александра ТКАЧЕНКО.

- Слышу об этом впервые. Я никогда не претендовал на эту должность.

- Еще говорят, что три года назад, когда Михаева дважды приглашали работать в "Росгосцирк", вы, якобы, уже тогда хотели сесть в кресло директора цирка и просили его похлопотать перед руководством РГЦ.

- Это все слухи, о которых я понятия не имею.

- Каким образом вы, директор праздничного агентства "Матис", стали советником по культуре главы администрации города Владивостока Владимира Николаева?

- Глава города сам набирает свою команду, он консультируется со многими людьми, и, наверное, ему виднее, кто за что отвечает и чем занимается. Я работаю продюсером в Приморском академическом театре имени Горького и 12 лет занимаюсь организацией гастролей ведущих театральных и балетных коллективов России. Кроме того, я являюсь заместителем генерального директора Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого". Поэтому судите сами, есть у меня опыт работы в культуре или нет.

- Ваши первые шаги в должности директора Владивостокского цирка?

- Первым делом будет проведена работа по приведению помещений цирка в надлежащий вид. Мне хочется, чтобы жители города и края приходили в красивое отреставрированное и уютное здание. В моих планах - ремонт фойе, ремонт зала, замена кресел, устаревшего звукового и светового оборудования на современное. Далее - ремонт манежа и комнат для артистов. Самое главное, чтобы артисты жили в комфортабельных условиях. Раньше у цирка было свое общежитие на проспекте "Красного знамени". Куда оно испарилось 5 или 6 лет назад, никто не знает. Сейчас артисты живут в гримерках, в которые стыдно зайти. Но закрывать цирк на капитальный ремонт мы не будем. Все работы будем делать поэтапно.

- Чего ожидать коллективу цирка от смены руководства?

- На сегодняшний день в УК "Владгосцирк" фактически осталось 8 человек из 125 положенных по штатному расписанию. Остальные работники переведены бывшим руководством в частное предприятие УК "Владцирк". Я буду беседовать с каждым человеком и, если ему нравится работа и он предан своему делу, возьму его обратно на работу в штат УК "Владгосцирк". Думаю, что 90% сотрудников вернутся на прежнее место работы.

- Некоторые СМИ сообщили, что вы хотите сделать в цирке "центр досуга" с казино или бильярдом.

- Это исключено! Основное в будущем комплексе "Владивостокский государственный цирк" - это арена, где постоянно будут идти представления. Цирковые программы проходят во Владивостоке 6-7 раз в году, в среднем по 30 дней, что составляет приблизительно 7 месяцев. Остальное время цирк пустует. Но такое громадное здание не должно простаивать. Его надо содержать, ремонтировать, а для этого нужны средства. Поэтому здесь постоянно должны работать интересные концертные программы, чтобы жители и гости города могли пойти туда, куда бы им хотелось и чего сейчас нет.

Когда мы отреставрируем зал - это будет хорошая концертная площадка, где можно проводить различные концертные представления при хорошем свете и звуке. Сейчас ни одна уважающая себя звезда выступать в нашем цирке не станет. Надеюсь, что после произведенных ремонтных работ, нам будет не стыдно пригласить творческие коллективы любого уровня. Я предлагаю через прессу узнать мнение горожан, каким они хотят видеть цирк.

- Но для осуществления этих планов нужны деньги. К примеру, только на замену витражей надо 8 млн рублей. У Владивостокского цирка таких денег нет, и на "Росгосцирк", сами понимаете, тоже надежды мало. Посмотрите на убогий Уссурийский цирк, в котором в январе "Дальэнерго" отключило энергоснабжение за 79 тысяч рублей долга, из-за чего едва не погибли животные...

- Во-первых, есть государственное учреждение "Росгосцирк", которое планирует ремонт Владивостокского цирка в 2005-2006 годах, во-вторых, в рамках софинансирования, наряду с целевыми государственными источниками финансирования мы будем привлекать внебюджетные средства. Я думаю, что ремонт в цирке мы сделаем в ближайшие три года, а потом будем развивать наш Владивостокский государственный цирк.