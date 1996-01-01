Книга битников

Магазин "Книжный червь" представляет культовый роман 60-х годов - "Кэнди". В 90-е годы Россию наконец-то настигли отголоски культурных событий, потрясавших западный мир еще 35-40 лет назад. У нас появилась возможность хотя бы подержать в руках книги Тома ВУЛФА, Уильяма БЕРРОУЗА, Джека КЕРУАКА, Тимоти ЛИРИ. В этом ряду достойных имен почему-то долгое время не упоминали Терри САЗЕРНА (или САУТЕРНА) (1924-1995), одного из виднейших литераторов поколения "битников".

В 1996 г. был издан русский перевод его популярнейшего романа "Кэнди", написанного в соавторстве с другим "битником" - Мэйсоном ХОФФЕНБЕРГОМ (1922-1986). Только вот прошла книга под грифом "бульварного романа" и была нещадно покромсана издателями, заменившими отточиями все, по их мнению, непристойные слова и фразы - вплоть до "гнездышек", "глубоких овражков" и "волшебных бутончиков".

Вновь о Сазерне вспомнили в истекшем году, когда переиздана многострадальная "Кэнди", подготовлен к изданию его дебютный роман "Блистательный и утонченный" (1958). Опубликовано сразу два перевода "Кэнди" - ПОКИДАЕВОЙ (изд-во "АСТ") и обновленная версия изувеченного в 90-е перевода ПРОРОКОВОЙ и ШУЛЬГИ (изд-во "Амфора").

Вообще "Кэнди" не везло с самого начала. Роман впервые опубликовал в 1958 г. парижский издатель Морис ЖИРОДИА, любитель подразнить общество провокационными книгами вроде "Тропика Рака" Генри МИЛЛЕРА или "Лолиты" Владимира НАБОКОВА. (Кстати, именно Сазерн и Хоффенберг убедили Жиродиа издать "Голый завтрак" Уильяма Берроуза). "Кэнди" была сразу запрещена французской цензурой, переиздана под названием "Лоллипоп" и опять запрещена. Поэтому и американские издательства долго не желали покупать роман. Однако на дворе были уже 60-е - пуританство сдавало последние бастионы. После того как Сазерн поучаствовал в создании сценария к шедевру Стенли КУБРИКА "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу" (1964), "Кэнди" стала бестселлером в США.

Голливудская карьера Сазерна на этом не закончилась: позднее он принимал участие в подготовке сценариев самых различных фильмов - от трэшевых "Казино "Руайяль" и "Барбареллы" до первого шедевра "независимого" кино "Беспечный ездок".

"Кэнди" - это сатира в упаковке трэша. Авторы "адаптировали" роман ВОЛЬТЕРА "Кандид" к реалиям эйзенхауэровской Америки, в которой "коммунист" - самое страшное ругательство. Героиня книги - глупенькая девочка Кэнди, своего рода Красная Шапочка, которой жаждут овладеть все встречные мужчины: многомудрый профессор, садовник-мексиканец, родной дядя, тощий старик почтальон, директор больницы, юродивый горбун, встреченный в баре гинеколог... Ну как она может кому-то отказать? Ведь "это для него так важно, так важно!" До добра это, конечно, не доводит: Кэнди переворачивает вверх дном кабинет преподавателя, отправляет отца в больницу, блуждает в страннейших закоулках медицинских учреждений, устраивает потоп в забегаловке, разносит гей-бар, вступает в секту "крекеров", изучает 6-ступенчатую медитацию у сомнительного гуру, попадает в Тибет...

Благодаря карикатурной похоти героев непристойные похождения громоздятся одно на другое. Потому-то Морис Жиродиа, славившийся публикацией текстов не столько интеллектуальных, сколько скабрезных, и взялся издавать "Кэнди".

Только девица Кэнди - при всей ее недалекости и наивности - вовсе не проста. То она начинает "мурлыкать под нос мелодию из своего любимого фильма "Александр Невский", то вдруг хвастает перед полоумным гостем гравюрой БЛЕЙКА, то достанет из кармана серебряный афинский обол 550 г. до н. э., а то сокрушается, что пропустила по радио "бьющее по нервам вступление и скрежещущие диссонансы" из балета БАРТОКА "Чудесный мандарин". Авторы разнесли все американское общество в пух и прах. Американские профессора не просто с умным видом плодят банальности, но при этом не забывают "продемонстрировать аудитории зад", после лекции - зазвать кого-нибудь из студентов на рюмочку шерри, а заодно - и в постель. Американские родители ограничивают общение с детьми фразами "Овладела знаниями?" и "Как прошел день?" Американские молодые врачи пишут труды "Мастурбация сегодня" и утверждают, что "последнее дофрейдовское поколение не знает о научном подходе к совокуплению". "Творческие люди" сочиняют сценарии о больничных буднях, где главные герои - армейские ветераны и парализованные нимфоманки, а "выздоровление происходит во время рекламной паузы". Досталось и сектам: здесь некие "крекеры" радостно и громко распевают "заводные песни" с рефреном "Квак-квак-крекер!" - из-за чего Жиродиа опасался исков со стороны квакеров. Право, стоило бояться, что иски подадут американцы всем скопом!

Такие смелые книги были возможны только на пороге привольных 60-х, на заре сексуальной революции и социальных потрясений. Именно тогда западное общество очнулось, огляделось и поняло, насколько оно несвободно. И в этом процессе литература сыграла немаловажную роль.