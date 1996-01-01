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Арсеньевский гамбит
Арсеньевский учитель физкультуры Алексей ОБОВСКОЙ снял боевик. Фильм "Спецназ в действии" уже продемонстрировали по местному телевидению.
Александр Обовский когда-то стажировался у известного каскадера Александра ИНШАКОВА. Свой фильм учитель физкультуры снял вместе с воспитанниками, занимающимися в военно-патриотическом клубе восточными единоборствами.
В фильме занято около 30 человек. Главные злодеи - террористы, угрожающие использовать химическое оружие. Положительные герои выясняют с ними отношения с помощью приемов рукопашного боя. Алексей Обовской с учениками планирует снять продолжение боевика - "Спецназ. Операция "Наркотики". Кроме того, он мечтает открыть первую на Дальнем Востоке детскую школу каскадеров.
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