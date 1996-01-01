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Читать модно
Питерское издательство "Амфора", родившееся в 1998 г., славится своей находчивостью и изобретательностью. Некогда оно запустило в конвейерное производство первые переводы Харуки МУРАКАМИ - "Охоту на овец" и "Дэнс, дэнс, дэнс", доходы с которых пожинает по сей день. И пусть позднее права на другие книги Мураками оказались у издательства "Эксмо" - зато "Амфора" неустанно презентует русскому читателю романы Мураками РЮ (самый свежий из них - "Киоко" - вышел уже в этом году), правда, не в лучших переводах.
За последние полтора года "Амфора" наладила массовый выпуск книг нобелевского лауреата 2003 года Джозефа КУТЗЕЕ и опубликовала шесть его романов. Как раз к "Амфоре" ушла Макс ФРАЙ после грандиозного и некрасивого скандала с "Азбукой". Именно "Амфоре" удалось неожиданно найти пустующую, как оказалось, нишу - и наводнить рынок романтическими комедиями.
Не кто иной как "Амфора" всерьез отнеслась к возможностям взаимодействия между кинематографом и книгоизданием, разверзшимся вдруг перед русскими издателями после "Идиота", "Ночного дозора" и "Московской саги", и оперативно скроила серию "Смотрим фильм - читаем книгу". Эта серия объединила широчайший спектр произведений: романы, на основе которых были сняты фильмы, литературные сценарии - книги, написанные по мотивам фильмов. Тут вам и "Дети Арбата", и "Чужой против Хищника", и "Тринадцатый воин", и "Москва слезам не верит", и "Фредди против Джейсона", и "Послезавтра". В общем, успехов издательства не перечесть.
Не так давно "Амфора" при поддержке германских и швейцарских учреждений приняла участие в проекте "Шаги/Schritte", задача которого - познакомить русскую аудиторию с современной немецкоязычной литературой. На последней Московской ярмарке издательство организовало встречу с авторами этой серии Йенсом ШПАРШУ и Томасом ХЮРЛИМАНОМ.
В рамках этого же проекта вышел роман "Летучие собаки" молодого писателя Марселя БАЙЕРА. Что бы случилось, если бы человек, одержимый, подобно зюскиндовскому парфюмеру Греную, жил в нацистской Германии? Мрачные тайны и безжалостные опыты Третьего Рейха - благодатный материал для всевозможных догадок, и Байер предлагает свою историю - не более и не менее вероятную, нежели множество других.
Главный герой "Летучих собак" Герман Карнау коллекционирует голоса - в том числе предсмертные хрипы солдат, визги ужаса, крики боли, ибо в них, считает он, скрыта суть человеческого естества. Нет, он не столь исступленный инфернальный маньяк, как Гренуй. Карнау - это тип одержимого ученого, не побрезговавшего вступить в альянс с нацизмом, дабы иметь возможность экспериментировать на людях. Кому же заинтересоваться его исследованиями, как не нацистским вождям, достигшим совершенства во владении голосом? Карнау путается в собственной жизни, балансирует на грани Добра и Зла - между нежной привязанностью к шестерым детям Геббельса и поисками заветной истины. Развязка наступит с приходом русских войск в Берлин: Добро и Зло исчезнут из жизни Карнау вместе и навсегда. Ибо они неразделимы - так же, как они неразделимы в истории старшей дочери Геббельса, маленькой Хельги, другого главного героя книги.
Сосны грезят об одиноких пальмах, а норвежские писательницы - о солнечной Италии. В выпущенном "Амфорой" романе Вибеке ЛЁККЕБЕРГ "Пурпур" действие разворачивается в Тоскане, девять лет спустя после падения Константинополя - на пороге Ренессанса. И чем еще, как не искусством, дышать всей атмосфере этого романа? Вот герои обсуждают работы МАЗАЧЧО, вот промелькнула картина ВЕККЬЕТТЫ, вот что-то говорят о Козимо МЕДИЧИ, вот и Леон Баттиста АЛЬБЕРТИ, архитектор и главный искусствовед Возрождения, собственной персоной, а вот и папа Пий Второй, создатель фривольной "Повести о двух влюбленных", прожектер, мечтающий отвоевать Константинополь. Ведь и название у романа говорит за себя: пурпур - это же драгоценнейшая, почти волшебная, царская краска, выуженная из истерзанных телец бесчисленных улиток. Ее секретом владели единицы, например главная героиня книги норвежка Анна.
"Читать модно", - провозгласило издательство "Амфора" и даже сделало это заявление своим слоганом. А мы добавим: читать не просто модно - читать необходимо.
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