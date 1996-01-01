Семеро в галерее "Portmay"

Картинная галерея "Ардис", что осенью прошлого года по адресу: Алеутская 23/20 сменила свое прежнее имя на название "Portmay". И сегодня, 17 февраля, в 16.00, в галерее состоится открытие коллективной выставки "Шествие с Востока", на которой представлены произведения живописцев: Виктора ШЛИХТА, Юрия СОБЧЕНКО, Виктора ФЕДОРОВА, Александра ПЫРКОВА, Федора МОРОЗОВА и скульптора Валерия НЕНАЖИВИНА.

В конце 80-х годов эти художники впервые в истории края выступили организаторами и участниками творческой группы "Владивосток". Так родилось движение художников, вырвавшихся из колеи официального искусства и заявивших свое право на свободное творчество. Их выставки стали значительным событием в художественной жизни Дальнего Востока. Участники группы, несомненно, составляли в последней трети века авангардное крыло изобразительного искусства Приморья.

Сегодня это мастера с известными именами, работающие в диапазоне от стилистически чистой абстракции до предметной живописи. И вот через 15 лет художники группы "Владивосток" вновь собрались в стенах галереи "Portmay", чтобы познакомить зрителей со своими произведениями, которые способны заворожить своим живописным мастерством, озадачить интеллектуальным смыслом полотен, поразить смелостью художественных решений.

Со стороны галереи и участников сегодняшняя выставка - это дань памяти ушедшим из жизни Виктору Шлихту и Юрию Собченко, чьи работы в очередной раз напомнят зрителям о ярком таланте их авторов.