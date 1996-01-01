Кабинетная акробатика

5 февраля во Владивостоке планировалось начало гастролей артистов "Росгосцирка" (РГЦ) с программой "На арене медведи и рыси". Но в день премьеры цирк оказался закрыт, хотя на предстоящие представления было продано почти 6 тыс. билетов. А несостоявшимся зрителям дирекция цирка разъяснила, что труппа была отозвана в Красноярск по приказу главы РГЦ Мстислава ЗАПАШНОГО...

Лишить детей цирка

Неожиданная отмена гастролей породила массу кривотолков. Масла в огонь подлили и некоторые СМИ, поспешив растиражировать "сенсацию" о снятии с должности директора "Владгосцирка" Михаила МИХАЕВА, "обманувшего "Росгосцирк" и "незаконно арендовавшего здание цирка на 49 лет", а также о "возбуждении против него уголовного дела".

Не прояснила ситуацию и пресс-конференция начальника департамента экономической безопасности РГЦ Василия БРАТАША, прибывшего из Москвы во главе ревизионной комиссии главка с приказом об увольнении "обманщика" Михаева по ст. 278 п. 2 Трудового кодекса РФ. Василий Юрьевич обвинял Михаева и его соратников в использовании "Владгосцирком" "неправильных" билетов, в непрофессионализме, в наплевательском отношении к проблемам артистов, в создании незаконного учреждения культуры (УК) "Владивостокский цирк", "захватившего" здание цирка, и т.п. По его словам, "действия Михаева направлены на развал единого имущественного комплекса РГЦ и идут вразрез с политикой Правительства РФ и государства".

Именно так, ни больше, ни меньше. А чтобы журналисты в этом не усомнились, им предоставили копии "обличительных" документов. Но несмотря на обилие улик, господин Браташ так и не смог четко ответить представителям прессы, возбуждено ли уголовное дело против бывшего директора "Владгосцирка". И правомерен ли договор аренды, заключенный между Территориальным управлением федерального агентства по управлению федеральным имуществом и вновь образованной компанией УК "Владцирк".

Между тем ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Если бы комиссия из главка хоть на йоту была уверена в своей правоте, то в директорском кресле "Владгосцирка" уже восседал бы новый директор Алексей ТУРКАЛОВ, советник по культуре мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, а также член оргкомитета кинофестиваля Pacific Meridian и руководитель праздничного агентства "Матис". А пока господин Браташ и его кунаки, как говорится, не при делах.

Мы не ждем перемен?

Сегодня по крышей "Росгосцирка" 72 хозяйственных субъекта: 12 цирков-шапито, 8 зооцирков и 42 стационарных цирка и т.д. Из них 16 являются унитарными предприятиями, а 26 - учреждениями культуры. До 1995 г. российские цирки входили в структуру "Союзгосцирка". Распоряжением Правительства России от 28.02.1995 г. № 196 "Союзгосцирк" был ликвидирован, а цирки были переданы новой организации - государственному унитарному предприятию (ГУП) "Росгосцирк".

За 10 лет существования "Росгосцирка" правовое поле в России изменилось коренным образом. Страна давно живет по иным экономическим законам и по новым кодексам, Гражданскому и Уголовному. Но взаимоотношения в системе РГЦ остались без изменений.

Еще в мае 2003 г. тогдашний министр культуры РФ Михаил ШВЫДКОЙ в интервью "Московским новостям" признался, что есть проблема с юридической формой существования государственных цирков.

- Главное сейчас - провести реформу, предусмотренную правительством, которая изменит рабское положение артистов "Росгосцирка" и всю его систему в целом. Нужно, чтобы она для начала пришла хотя бы к внутреннему хозрасчету. А сегодня ситуация, повторяю, плачевная. И она не сдвигается с мертвой точки уже два с половиной года, - посетовал тогда экс-министр культуры.

В декабре 2004 г. заместитель руководителя Федерального агентства по культуре и кинематогафии Александр ГОЛУТВА в интервью "Известиям" практически огласил приговор "Росгосцирку". По его мнению, "то, что сегодня существует в российском цирке, совершенно незаконно и неправильно. Эту систему нужно было упорядочить еще в середине 90-х годов, когда был принят Гражданский кодекс и всем организациям было предложено переоформить уставы". Цитата дословная.

На дворе февраль 2005 г., а "Росгосцирк" до сих пор живет по уставу 10-летней давности. Мстислав Запашный и его команда перемен не замечают. Или не хотят замечать?

Да здравствует перепрофилирование?

Владивостокский цирк в системе РГЦ занимает едва ли не главенствующее положение. Руководство "Росгосцирка" справедливо называет его "форпостом". По признанию М.Запашного, "именно через Владивосток уходят лучшие силы на гастроли в Южную Корею, Северную Корею, Вьетнам, Китай, Японию, Сингапур, Гонконг". А это - поток валюты в кубышку РГЦ. Поэтому неожиданный увод перевалочной базы из системы РГЦ - удар по финансированию Системы. Между тем Мстислав Запашный и Василий Браташ, привыкшие пачками увольнять строптивых директоров цирков, оказались не готовы к выпаду Михаева, воспользовавшегося несовершенством Устава РГЦ.

Суда по всему, борьба за здание в центре Владивостока стоимостью 12,7 млн руб. и площадью около 11 тыс. метров, без учета прилегающих территорий, будет нешуточной. И без арбитражного суда здесь не обойтись.

...Сегодня в России прекрасно существуют несколько цирков, не входящих в систему РГЦ. Например, Цирк на Цветном бульваре под руководством Максима НИКУЛИНА, Цирк на проспекте Вернадскогопод руководством Леонида КОСТЮКА, цирк в Санкт-Петербурге. Эти вольные птицы, как кость в горле у господина Запашного. Они, как и Михаил Михаев, подают "дурной" пример его подчиненным. В Москве, кстати, нет ни одного цирка, подчиняющегося "Росгосцирку". Хабаровский цирк тоже имущественно не принадлежит РГЦ. Он - краевая собственность.

Между тем в планах нового директора "Владгосцирка" Алексея Туркалова, озвученных им на пресс-конференции, на первом месте - ликвидация в цирке запаха, на втором - переориентация цирка в досугово-концертный комплекс. При вложении в это дело денег, конечно. Что ж, это вполне логично. Владивостокский цирк в два раза больше ДКМ, главной концертной площадки города, 2200 посадочных мест против 1100. Значит, прощай, цирк? И привет "сити-холл"?