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"33 несчастья" - на бумаге и на экране
Ошеломительный успех экранизаций "Властелина колец" и "Гарри Поттера" повлек за собой вал фильмов на основе завоевавших популярность сказочных саг. Планируется воплотить на экране все семь книг цикла Клайва Стейплза ЛЬЮИСА о Нарнии, готовится выпуск трилогии "Темные начала" по сказочным романам Филипа ПУЛМАНА. Как водится, премьеры стараются приурочить к Рождеству. Вот и сегодня, 30 декабря, в России состоится премьера фильма "33 несчастья" по серии сказочных повестей Лемони СНИКЕТА (настоящее имя - Дэниэл ХЭНДЛЕР).
Снял фильм режиссер Брэд СИЛБЕРЛИНГ (на его счету - "Каспер", "Миля лунного света", "Город ангелов"), а в ролях задействованы Джим КЭРРИ, Мэрил СТРИП, Джуд ЛОУ. Уже в первый уикенд сборы в Америке составили 30 млн долларов, что превосходит первые сборы "Матрицы", обеих частей "Убить Билла", "Детей шпионов". Обдумывается возможность экранизации всех повестей Сникета.
Фильм основан на трех первых книгах - "Скверное начало", "Змеиный зал" и "Огромное окно". Всего писатель намеревается выпустить 13 книг, из которых уже вышли 11, а на русский переведено 7.
Сегодня "33 несчастьям" пророчат успех "Гарри Поттера". Однако не стоит забывать, что истерия вокруг "Гарри Поттера" началась именно с книги, а циклу "33 несчастья" при всей его популярности далеко до успеха книг Джоан РОЛИНГ.
Тем не менее нельзя отказать этой серии в оригинальности и увлекательности. Книги Лемони Сникета искусно сочетают мрачную, таинственную атмосферу и ненавязчивый юмор. Сюжет цикла - злоключения троих сироток Бодлеров, однофамильцев знаменитого поэта, которым после трагической смерти родителей приходится регулярно сменять опекунов и место жительства. "Опять сироты!" - подумаете вы. Ну, такая уж повелась традиция в современных сказках.
Их первым опекуном становится злобный граф Олаф, замысливший прибрать к рукам наследство детишек, которое перейдет к Бодлерам по достижении совершеннолетия старшей сестры. Он будет с ослиным упорством и нездоровой страстью к переодеваниям преследовать детей в следующих книгах. То их усыновляет добрый, но совершенно помешанный на рептилиях профессор; то вдруг они переезжают к тетушке-вдове, которая настолько одержима фобиями, что даже боится включать плиту и брать телефонную трубку; то им приходится работать в поте лица на лесопилке опекуна-буржуя; то их отправляют в интернат под надзор гнусного и тупого заведующего, к тому же бездарного скрипача; то их привечает семья, тщательно отслеживающая, что сегодня в моде: темнота, лососина, полосатые костюмы или лифты; то сироты и вовсе попадают на попечение целого города, где им приходится выполнять всю черную работу. Словом, бедным детям не до веселья. Особенно если учесть, что взрослые в мире Сникета - либо до омерзения злобные и жадные типы, либо туповатые (ну, по меньшей мере, наивные) и нерешительные мямли. Бодлерам приходится учиться, как справиться с бесчисленными напастями, попутно узнавая, что такое "злая ирония", "лот", "рефракция" или "иголка в стоге сена".
Каждая книга цикла - это детектив, с похищениями, мошенничествами, даже убийствами. Правда, порой автор рассказывает или намекает, какая беда на этот раз должна случиться - но сразу становится безумно интересно, как же это произойдет.
И не стоит верить причитаниям автора, который все время пытается нас убедить, что ничего веселого в книге нет. Неправда - здесь найдутся шутки и для детей, и для взрослых. Например, для детей: "Я говорю про Красную Шапочку, крайне неприятную маленькую девочку, которая упрямо вторгалась на территорию опасных животных. Вы, конечно, помните, что волк, после того как Красная Шапочка очень грубо с ним обошлась, съел ее бабушку и для маскировки надел на себя ее одежду. Это самый смехотворный эпизод всей истории, ведь каждому ясно, что даже такая недалекая девочка, как Красная Шапочка, сразу отличила бы свою бабушку от волка, одетого в ночную рубашку и пушистые тапочки". Или например, для взрослых - банковский служащий, причитающий с перепугу: "Силы Небесные! Боже Милостивый! Боже мой! Благословен Аллах! Зевс и Гера! Мария и Иосиф! Натаниэль Готорн!" Или неожиданно появившиеся у сирот друзья, которых зовут Айседора и... Дункан. Таких ненавязчивых литературных шуток в повестях Сникета - хоть отбавляй. А, в общем-то, простейшая шутка заключена уже в самих названиях книг: все они состоят из двух слов, которые начинаются с одной и той же буквы ("Липовый лифт", "Изуверский интернат", "Гадкий городишко"). Правда, русские переводчики не сразу это углядели, и потому два русских названия нарушают традицию оригинала: "Скверное начало" и "Зловещая лесопилка".
Особенно в книгах серии "33 несчастья" интригует постоянно выплывающая история о некой усопшей Беатрис, по которой сокрушается Сникет и которой посвящает книги. Но какое отношение Беатрис имеет к реальности, а какое - к Бодлерам полностью неясно.
Вот такая рождественская история ждет нас в канун 2005 года. Смотрите фильм, читайте книги - и вы прекрасно проведете грядущие выходные! С наступающим Новым годом!
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