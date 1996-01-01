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Красно-белый марш

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В воскресенье 6 февраля в Артцентре (ул. Светланская, 109) впервые во Владивостоке состоялось театрально-песенное представление "Красно-белый марш", посвященное памяти россиян, павших в гражданской войне 1918-1922 гг.

В небольшом подвальном помещение у импровизированной сцены собрались почитатели бардовской песни да несколько случайных прохожих, среди которых оказался и наш корреспондент.

На сцене слева - китель с золотыми погонами и иными регалиями, олицетворяющими белое движение, справа - кожаный реглан с алым бантом и револьвером в кармане - это революционно настроенные массы. Между ними возвышался крест, обернутый кумачом. "В белом венчике из роз впереди - Иисус Христос", - кричал когда-то поэт на всю Россию. Никто не слышал. Было поздно, кровавая вакханалия уже началась... Сегодня крест на сцене - как спасение и символ примирения враждующих сторон.

Устроители всеми силами старались соблюсти политкорректность. Залихватские песни о красной коннице БУДЕННОГО перемежались с романтическо-ностальгическими романсами из эмигрантской лирики. Закончился вечер бардовской песни на грустной ноте: "Эх, лихое время, русская рулетка. На войне гражданской все побеждены..."

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