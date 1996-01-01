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Тройной "залп"
Февраль 2005 года впору объявить месяцем творчества Бориса АКУНИНА. Посудите сами: 4 февраля в продаже появился его роман "Детская книга", презентовавший новый амбициозный проект писателя "Жанры", 11 февраля последует "Шпионский роман", а 18 февраля - "Фантастика".
Предъявив читателю образцы практически всех подвидов детектива в циклах о Фандорине и Пелагее ("провинциальный", "конспирологический", "великосветский", "герметичный" и т. д.), поэкспериментировав с драматургией в "Чайке" и "Комедии/Трагедии", "ужастиками" и фантастической притчей в "Кладбищенских историях", Акунин взялся за другие жанры. В рамках нового проекта он обещает выпустить "Семейную сагу", "Производственный роман", "Женский роман", "Страшную книжку", "Исторический роман" и прочая, прочая, прочая...
Кстати, по слухам, после тройного "залпа" в феврале Акунин вновь возьмется за Фандорина - чтобы успели толком созреть новые образчики "Жанров".
Последовательность - "Детская книга" - "Шпионский роман" - "Фантастика" неслучайна: по утверждению автора, таким образом "человек будет перемещаться из возраста в возраст: от детской истории через подростковую к взрослой".
Признаем сразу: "Детская книга" соблюдает все внешние признаки жанра. Главный герой - шестиклассник Ластик Фандорин из 2006 г., правнук Эраста Фандорина, сын Николаса Фандорина и Алтын Мамаевой. Как положено, в один прекрасный день с ним случаются "совершенно непонятные" события и появляется чудесный незнакомец, который раскрывает перед ним истинное положение вещей, награждает волшебным предметом и отправляет в Приключение. А точнее, в путешествие во времени: 1914, 1606 гг. и "вечное 20 мая". Попасть туда можно через разбросанные повсюду отверстия между мирами - как у ПУЛМАНА в "Темных началах" - только ведут они не в другие вселенные, а в другие эпохи и называются "хронодыры" (привет Стивену ХОКИНГУ). А найти эти естественные "машины времени" можно в обычном подвале - почти как у Кира БУЛЫЧЕВА, или на кладбищах, например на Старом Донском (и, очевидно, всех прочих, которые Чхартишвили описал в "Кладбищенских историях"), или даже у кремлевской стены. А дабы не возникло сомнений, что книга действительно детская, автор сам упоминает "Гарри Поттера", "Властелина колец", "Буратино". Однако этим ее "детскость" исчерпывается.
По сути, "Детская книга" - это добротный приключенческий роман, с увлекательной интригой (фирменный знак любого акунинского произведения). Ведь малый возраст Митридата Карпова, главного героя "Внеклассного чтения", отнюдь не основание для того, чтобы адресовать роман детям. Так что, с этой точки зрения, Акунин не преподнес нам чего-то принципиально нового. В "Детской книге" можно найти множество отсылок как к классике: циклу о принце Флоризеле СТИВЕНСОНА, "Пикнику на обочине" СТРУГАЦКИХ, "Янки при дворе короля Артура" Марка ТВЕНА, "Ивану Васильевичу" БУЛГАКОВА, сравнения с которым неизбежны при любых хронопутешествиях в Московию, и т.д., так и к самому Акунину, к местам действия, событиям и героям предыдущих произведений. А чего стоит шутка вроде: "Прадедушка у Ластика был великий сыщик, про которого писали книжки и даже снимали кино". Как точно выразил Акунин суть своего творчества в "Алтыне-Толобасе": "Вот она, Либерея, под вершковым слоем земли. Отодвинь скверную книгу и копай".
В "Шпионском романе", дата выхода которого объявлена на завтра, Акунин воссоздал жанр, знакомый нам еще по книгам Юлиана СЕМЕНОВА и рассказам о майоре Пронине. Как признался автор, ему захотелось написать что-то вроде "традиционного шпионского романа в жанре "спокойно, Дункель!" И опять же: со "шпионским детективом" Акунин экспериментировал еще в "Турецком гамбите", и потому на этот раз перед ним стоит задача реконструировать именно стилистику романов о "благородных разведчиках".
О "Фантастике" известно меньше. По слухам, действие в ней начинается с автокатастрофы, в которой выживают двое детей, обретающих паранормальные способности. Действительно ли роман будет об этом - предстоит узнать через неделю.
Но на этом "акунизация" страны не завершается! 22 февраля состоится премьера блокбастера "Турецкий гамбит". Режиссером выступает Джаник ФАЙЗИЕВ ("Старые песни о главном"), а роль Фандорина исполняет Егор БЕРОЕВ (прославившийся фильмом "Папа"). В остальных ролях задействованы Ольга КРАСЬКО, Дмитрий ПЕВЦОВ, Александр БАЛУЕВ, Марат БАШАРОВ, Гоша КУЦЕНКО, Даниэль ОЛЬБРЫХСКИЙ, Леонид КУРАВЛЕВ. К выходу фильма издательство Захарова переиздало "Турецкий Гамбит" в новом оформлении - с кадрами из фильма.
И это еще не все! 28 апреля на экраны выйдет еще более помпезный блокбастер по роману Акунина "Статский советник". Режиссер сего зрелища - Филипп ЯНКОВСКИЙ, некогда порадовавший критиков дебютом "В движении", а в роли Фандорина ждите Олега МЕНЬШИКОВА.
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