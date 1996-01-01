Среди значений слова "урод" в словаре Даля - "своеобычный, упорный, неужиточный". Именно таких авторов - оригинальных, не желающих мириться с серой реальностью - и собрало издательство "Эксмо" в новой серии "Парад уродов".

Концепция серии вкратце - "интеллектуальная сатира и юмор". Одни писатели здесь жестоко высмеивают современное общество, другие - просто веселятся в духе "романтических комедий". Серию отличает особое внимание к качеству перевода и редактуры (что нечасто встретишь в современном русском книгоиздательстве, тем более когда дело касается юмора).

Особенно приятно, что серия имеет непосредственное отношение к нашему городу. Двое переводчиков - Максим НЕМЦОВ и Иван ЮЩЕНКО - из Владивостока, а оригинальное оформление серии принадлежит художнику Антону ХОДАКОВСКОМУ, известному у нас как Mad Hoffman.

Напрашивается сравнение "Парада уродов" с серией "Зебра" издательства "Фантом-пресс" (ставящей во главу угла "психологическую актуальность", иронию и читабельность). Однако, во-первых, несмотря на преобладание англоязычных авторов, "Зебра" порой вспоминает и о еврейской, итальянской, шведской литературе, а "Парад уродов" пока что сосредоточился только на англоязычной прозе. А во-вторых, "Парад уродов" не пренебрегает известными именами: в серию включены произведения классиков Джеймса Патрика ДАНЛИВИ и Доналда БАРТЕЛМИ.

Ирландец американского происхождения (да-да, именно так) Данливи в своем романе "Лукоеды" (1971) (перевод С. АРТЕМОВА) рассказывает о человеке, которому досталось в наследство три, простите, яичка и мрачный замок в Ирландии (ради чего он, подобно автору, покидает родной Чикаго). На исторической родине герою приходится встретиться с экзотическими европейскими реалиями ("Ходят также слухи, что огромный угорь вел себя довольно спокойно, пока поедал того или иного парня, и что эта гигантская тварь не была такой злобной, пока не сожрала одного протестанта... С тех пор угорь стал таким злобным и дурным, что теперь абсолютно ясно, какие сладкие на вкус католики и отвратительные протестанты"), а также с бандой незваных гостей, обожающих поедать лук и ставить безумные опыты.

Написанная в 60-х "Белоснежка" Бартелми (перевод М. ПЧЕЛИНЦЕВА) - это весьма вольная интерпретация известной сказки. Тут Белоснежка носит "тяжелые синие широкие стеганые штаны народных добровольцев" и сыплет цитатами из Мао, гномы устраивают суд над своим главарем, допрашивая его примерно следующим образом: "- Как мы понимаем, в процессе швырка эта камбала погибла. - Камбала погибла несколько раньше. Умерщвлена на алтаре коммерции, согласно наиболее надежным из доступных мне источников", ну а отравленное яблоко оказывается "водкой-гибсон" со льдом. Но главное в "Белоснежке" - это эксперименты с формой, что дало основание критикам заявить, что Джойс прост в сравнении с Бартелми.

Однако основа серии - это не классика, а проза последнего десятилетия. Например, роман Уилла ФЕРГЮСОНА - соотечественника и почти ровесника Дугласа КОУПЛЕНДА - "Счастье (ТМ)" (2002) (перевод Е. КАЛАШНИКОВОЙ). В нем редактору книг по самосовершенствованию случайно доводится выпустить в свет идеальный бестселлер, который превращает 97% человечества в абсолютно счастливых людей. Наступает апокалипсис всеобщего блаженства. Кроме прочего, роман "Счастье (ТМ)" напичкан "книжными шуточками" вроде книги "Гарри Тостер и сюрприз Тупака Суаре" или серии "Куриный бульон для жаждущего сердца", "Куриный бульон для плоских стоп" и т. д. Или: "Именно “Сутенир” первым опубликовал “Название тюльпана”": действие этого "интеллектуального детектива" происходит в средневековом женском монастыре в Бастилле, а главный герой - средних лет математик, ставший семиотиком, ворвался однажды в "Сутенир", швырнул свой здоровенный манускрипт, словно перчатку, и объявил сие творение вершиной "постмодернистской гипераутентичности".

В серии также вышел детективно-сатирический роман молодой способной британки Скарлетт ТОМАС "Молодые, способные" (2001) (перевод У. САПЦИНОЙ), готовится ее "Операция “Выход”" (2002). Планируются: книги американцев Дэниэла Ивена ВАЙССА "Нет царя у тараканов", Сэма ЛИПСАЙТА "Объект Стив", Криса БАКЕЛДЕРА "Медведь против акулы", британцев Дэна РОУДСА "Антропология", Бена СТАЙНЕРА "Что случилось с Гарольдом Смитом?", Дэйва ХИЛЛА "Папина жизнь".

Но локомотивом серии, очевидно, станут книги известного сценариста и популярного актера Стива МАРТИНА (фильмы "Боуфингер", "Отпетые мошенники", "Отец невесты"). Комизм в его книгах проистекает из прекрасного знания человеческой психологии. Своим сочувствием "маленькому человеку" он напоминает ГОГОЛЯ, притом что его акакии акакиевичи избавлены от беспросветности и за свое "смиренное сердце" вознаграждены хэппи-эндом.

Последняя опубликованная в "Параде уродов" книга - "Радость моего общества" Мартина в переводе Ивана Ющенко, на подходе сборник его малой прозы "Чистая Бредятина" (перевод М. Немцова) и роман "Продавщица" (перевод И. Ющенко), по которому, кстати, уже снят фильм.