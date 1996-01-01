Говорят, что более 200 лет назад произошло маленькое чудо: английский художник ДОБСОН сотворил рождественскую поздравительную открытку, полную простого и наивного обаяния.

Откуда пришла к Добсону эта идея? Точного ответа нет до сих пор.

Прародительницей рождественской открытки можно назвать маленькие гравюрки с трогательными религиозными сюжетами, которые средневековые монахи продавали прихожанам и паломникам. Зажиточные купцы охотно скупали благочестивые картинки, чтобы украсить ими дом или подарить родне на Рождество или на Пасху. Тогда их не посылали почтой, а вручали лично в руки.

Позже эти гравюры приняли более современный вид, они превратились в визитные карточки с картинками для приглашения на балы и званые вечера. Вскоре эта мода докатилась и до нас: визитками с рисунками обзавелось все высшее общество.

В Россию первые рождественские открытки пришли из Англии. Причем предприимчивые купцы покупали только такие, на которых рисунок не сопровождался надписью на иноземном языке - ее потом наносили на русском. Дело было хлопотное, а потому и продавали открытки по рублю, а то и дороже.

Когда в 1874 году 23 государства (в том числе и Россия) учредили Всемирный почтовый союз, был утвержден и единый международный стандарт величины открытки - 9х14 см. В 22 странах придерживались этого стандарта, однако Россия стала исключением. Для нее открытки были практически особым способом искусства. Ими украшали интерьер, их вставляли в специальные альбомы.

Молодой человек мог обнаружить в своем почтовом ящике картонный листок (совершенно нестандартный), на который был наклеен засушенный лепесток розы или белокурый локон возлюбленной. К ним обязательно прилагались слова, скажем такие: "Ловите радости одне и вспоминайте обо мне" или отпечаток губ.

Долгое время все открытки печатались в Германии. В России их первый раз выпустили в 1898 году - к Рождеству и Пасхе. На рождественских открытках снег был совсем как настоящий, его делали из борной кислоты. Иногда на открытках был один только контур рисунка, остальное закрашивалось самостоятельно.

В сюжетах рождественских открыток основным был "русский стиль". Святочные гадания, мохноногие лошадки с дровенками, заснеженные ельники, летящие с горы сани, крестьянские мальчишки и, конечно, Дед Мороз. На западных открытках присутствовали толстенькие ангелочки, детишки или девицы томного вида. Еще делали совершенно особенные рождественские открытки - глянцевые. Их обожали и собирали все девочки-гимназистки.

Но не только в Европе существовали новогодние открытки. В Китае, например, значительная часть изображений на них была в виде счастливых символов, образованных по принципу фонетического сходства слов. Так, летучая мышь соответствовала счастью, поскольку эти слова в китайском языке звучат одинаково. По этой причине олень символизировал на картинках служебные награды, ваза - безмятежность, седло - покой, рыба - достаток. Особой популярностью пользовались изображения золотой рыбки и карпа, что означало "прибыль и достаток". Изображение белого оленя выражало пожелание "ста наград", а скачущей на коне обезьяны - "незамедлительно удостоиться знатного титула". Обезьяна с детенышем, карабкающаяся вверх по дереву, означала пожелание "из поколения в поколение обладать знатным титулом". Картинка с девочкой, пускающей воздушного змея, символизировала пожелание "обильного урожая пяти видов зерновых культур".

К числу популярных новогодних поздравлений относится рисунок с драконом, приносившим богатство, и тигром, издавна считавшимся в Китае пожирателем демонов. Куски бумаги с написанными на них иероглифами: лун ("дракон") и ху ("тигр") нередко помещали на дверях домов.

В конце XIX в. были широко распространены рисунки ножниц, как бы перерезавших вредоносных гадов, которыми в Китае считаются скорпион, сороконожка, ящерица, паук. А изображение веселого мальчика само по себе выражало пожелание мужского потомства и семейного единения.