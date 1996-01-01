В Хабаровске прошел концерт органной музыки

27 и 28 января 2005 года в концертном зале краевой филармонии вновь звучал орган. Кафедральный органист, концертирующий исполнитель, университетский преподаватель, музыкальный искусствовед, гость из США, коренной житель г. Нью-Йорка Джонатан Холл выступал со своей сольной программой органной музыки на хабаровской земле.

Он исполнял произведения своих любимых композиторов И.-С. Баха, С. Франка, Л. Вьерна, Ф. Мендельсона, К. Хэмптона.