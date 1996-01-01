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Высоцкий снова во Владивостоке
В воскресенье, 23 января, в Арт-центре (ул. Светланская, 109) состоялся вечер памяти актера, певца и поэта Владимира ВЫСОЦКОГО.
"Два раза в год, в день рождения Высоцкого, 25 января, и в день памяти мы собираемся, исполняем его песни и стихи, вспоминаем его самого", - рассказали организаторы вечера. На маленькой сцене клуба выступили известные владивостокские барды Сергей БУЛГАКОВ, Александр БУРНАЕВСКИЙ, Влада ЛАЗО, Андрей ЗЕМСКОВ и Сергей ПЕРМИНОВ из Артема.
"Нам удалось восстановить некоторые детали пребывания Владимира Высоцкого во Владивостоке, - рассказывает Андрей Земсков, - было это в июле 1971 года. 4 и 5 июля состоялись четыре концерта на сцене Пушкинского театра, пятый концерт он дал для моряков на борту теплохода "Феликс Дзержинский". Не обошлось без казусов: директор ДК моряков (ныне Пушкинский театр) Анатолий БЕЛЫЙ подыскивал для выступления подходящую площадку, но все отказывались (несмотря на колоссальные финансовые сборы): афишных концертов у Высоцкого не было, он был в полузапрещенном состоянии. Тогда на свой страх и риск директор решился провести концерты в здании ДК...
На первый свой концерт Высоцкий опоздал, и не по своей вине: партийные власти решили все-таки запретить концерт и вызвали на "проработку" в краевое управление культуры директора ДКМ. Владимир Семенович, поднаторевший в подковерной борьбе, отправился вместе с ним, но остался в приемной. Прямо с порога начальник управления набросился на директора: "Вы что себе позволяете, вы знаете, кто такой Высоцкий?! Это отребье пьяное, он валяется сейчас на вокзале!" В этот момент в кабинет вошел бард: "Здравствуйте, я Владимир Высоцкий, актер Театра на Таганке". Затянувшееся неловкое молчание закончилось разрешением на проведение концертов".
Что же, как заметил Высоцкий в одной из своих песен, "пророков нет в отечестве своем, да и в чужих отечествах не густо". Тем не менее, несмотря на неприязнь властей, песенное творчество Высоцкого с большим успехом дошло до нас, пережив и самого автора, и его гонителей.
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