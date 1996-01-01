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На краю русской речи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Тихоокеанский альманах "Рубеж" в последнее время резко сократил интервал между очередными своими номерами. Осенью прошлого года в рамках конференции Русского ПЕН-центра прошло представление четвертого номера, и вот объемный том пятого выпуска ждет своих читателей.

Альманах открывает подборка стихов Евгения РЕЙНА, написанных под впечатлением недавней поездки в Приморье. Сорок лет назад автор на теплоходе "Советский Союз" отплывал из Владивостока на Камчатку, и вот он вновь на том же причале - на краю материка, страны, на краю русской речи:

Окупается все - пароходный винт,И замок, и к нему ключи, Окупается самый далекий вид, Самый тусклый проблеск свечи. И тогда расплывается звездный свет, И кончается материк. Никогда не откладывай свой билет, Ибо истинный путь велик.

Творчеству знаменитого приморца Геннадия ЛЫСЕНКО, посвящены воспоминания поэтов ФАЛИКОВА и РАДУШКЕВИЧА в разделе "Чтоб жить и помнить", а также заметки автора этих строк о его творчестве. Здесь же и подборка избранных стихов. Судьба Лысенко, добровольно ушедшего из жизни в 1978 году, до сих пор ранит память знавших его людей и почитателей. Она требует осмысления, но даже и сегодня это сделать не просто. Радушкевич пишет: "Он и многим вокруг, а может, и себе казался белой вороной: университетов не кончал, талантом своим не размахивал, Советскую власть и ее трудовые и кровавые подвиги не воспевал... внешности был самой обыкновенной - рабоче-крестьянской. К тому же у него был некий уголовный ореол - имел одну или две судимости - то ли за драку, то ли какую-то другую мелкую "хулиганку". Но к его поэзии это не имело ни малейшего отношения". Это действительно так, поскольку на первом плане - конечно же, стихи поэта с первородным талантом лирика, который сумел в жестких социальных и творческих тисках 70-х заговорить свободным, окрашенным неповторимой интонацией поэтическим языком.

Раздел "Вести форта Росс" составили маленькая антология стихов восьми современных поэтов, живущих в США, и внушительное эссе поэтессы и редактора филадельфийского поэтического альманаха "Встречи" В. СИНКЕВИЧ. Подобного исследования о поэтах русской Америки у нас еще просто не было. Эссе, где рассказывается о жизни и творчестве двадцати авторов, представляющих все волны эмиграции, любопытно во всех смыслах: и биографиями, и анализом стихов, и личными впечатлениями, поскольку со всеми своими героями В. Синкевич была связана дружбой прежде или общается в наши дни.

Помещенные в разделе "Восточная ветвь" рассказы Михаила ЩЕРБАКОВА из книги "Корень жизни" и Бориса ЮЛЬСКОГО из цикла "Зеленый легион", впервые публикующиеся в России, - в своем роде эталон дальневосточной беллетристики. Они всегда сюжетны, полны напряженного действия. По сути, эти истории - фрагменты личных судеб авторов и их реальных героев: белогвардейцев во Владивостоке времен Гражданской войны, искателей женьшеня, моряков, стремящихся за добычей на берега дальневосточных морей, легионеров лесной полиции в Маньчжурии в 30-х годах прошлого века.

О Борисе Юльском его публикатор сообщает: "Долгое время он был человеком без биографии, покойником без некролога, писателем без творческого наследия". И тому масса причин: популярный в Харбине прозаик, одновременно скандально известный наркоман и член фашистской партии РОДЗАЕВСКОГО, он был арестован советскими властями в сентябре 1945 года, и следы его после этого теряются. И только в самое последнее время стало известно, что в 1950 году он совершил побег из Севвостлага Магаданской области - и на этом, надо полагать, его биография оборвалась окончательно.

А вот Георгий ПЕРМЯКОВ, автор документальной повести "Отряд 731", родился в Уссурийске в 1917 году и 25 лет прожил в Китае, свободно владел китайским и японскими языками, работал переводчиком в Генконсульстве СССР в Харбине. В предыдущем номере были опубликованы его воспоминания "Император Пуи. Пять лет вместе" - автор с 1945 по 1950 годы был личным переводчиком последнего императора Китая, когда Пуи находился в Хабаровске. Так что контакт с советскими спецслужбами у него был прямой, и вся эпопея трагически знаменитого японского отряда 731, что занимался на территории Китая разработкой бактериологического оружия, известна ему из первых уст.

За двенадцать лет существования в "Рубеже" прижились многие рубрики, и все они интересно представлены в последнем номере. Здесь краеведческие материалы о Приморье и Маньчжурии, уникальные труды политкаторжанина и этнографа ПИЛСУДСКОГО о сахалинских айнах, изучением которых он занимался в начале прошлого века, эссе Андрея БИТОВА "Мой дедушка Чехов и прадедушка Пушкин", к написанию которого его подвигла поездка по Сахалину осенью 2002 года в составе экспедиции, созданной Дальневосточным отделением Русского ПЕН-центра.

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