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Музеи ДВГТУ - под одной крышей
Здание Дома музеев ДВГТУ во Владивостоке было построено в конце прошлого года и находится рядом с верхней площадкой фуникулера по ул. Аксаковская, 12а. Первая выставка здесь открылась еще 9 февраля 2004 г. и была посвящена 100-летию начала Русско-японской войны 1904-1905 гг. Но только к середине ноября прошлого года все музеи и отдельные выставки университета окончательно справили свое новоселье в новом здании, завершилась работа над экспозициями и состоялось торжественное открытие.
Когда в 2002 году ректорат принял решение о строительстве этого здания рядом с университетской библиотекой, то его полагали отдать исключительно под художественный музей. Однако затем пришли к выводу, что лучше собрать в нем все разрозненные музеи университета - исторический, художественный и геолого-минералогический. Ректор ДВГТУ Геннадий ТУРМОВ взял этот объект под свое особое внимание, и поэтому строители завершили его быстро.
По мере того как выстраивались экспозиции, отдельно выделились музей фарфора с 5 тыс. экспонатов, переданных сюда Владивостокским фарфоровым заводом, музей декоративно-прикладного искусства студентов, а исторический разделился на три - это музей истории высшего образования, музей истории ДВПИ и музей ДВГТУ (период с 1992 г. по 2004 г.). В цокольном этаже разместилась великолепная коллекция геолого-минералогического музея, а в мансардном - выставочный зал. Сейчас в нем выставка "100-летие образования российского подводного флота на Дальнем Востоке", а в феврале 2005 г. откроется выставка, посвященная 100-летию окончания Русско-японской войны.
Особая гордость - музей редкой книги, где есть раритеты, дошедшие до нашего времени начиная с ХYII века. Есть книги, привезенные русскими путешественниками из глубинных районов Азии, книжные миниатюры, редкие издания ХIХ и ХХ веков и здесь же - труды первых профессоров вуза, начавшего свою историю в 1989 г. - с образования во Владивостоке Восточного института.
Здесь же уникальные предметы комнаты первого ректора - его подлинные стол, стул, кресло, письменный прибор, подаренный ему императором НИКОЛАЕМ II, его указ об открытии института, портрет этого царя и его предшественника - АЛЕКСАНДРА III, при котором был заложен фундамент вуза. В отдельной витрине - наградные знаки студентов Восточного института, серебреные медали выпускников-отличников. Нашлось место "красным" и "белым", жертвам репрессий и их палачам, участникам Великой Отечественной войны и Героям Социалистического труда.
Есть в Доме музеев ДВГТУ и колокол, ударом в который первых студентов 105 лет назад пригласили на лекции, и граммофон ШАЛЯПИНА, и множество сувениров, преподносившихся в дар университету гостями.
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