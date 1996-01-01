Тайна каменных черепах

Вот что в своей книге "Путешествие в Уссурийском крае" Николай ПРЖЕВАЛЬСКИЙ писал о селе Никольском, в котором он побывал осенью 1868 года: "Вблизи деревни находятся замечательные остатки двух старинных земляных укреплений, которые, впрочем, попадаются изредка и в других местах нашего Южноуссурийского края. ...По дороге к дальнему укреплению, в полуверсте от нашего селения, на небольшом бугорке лежит высеченное из красноватого гранита грубое изображение черепахи, имеющее семь футов в длину, шесть в ширину и три в толщину. Рядом с нею валяется каменная плита, которая, как видно по углублению в спине черепахи, была вставлена сверху. В самой деревне стоят найденные в лесу два каменных грубых изображения каких-то животных, величиной с большую собаку".

Пржевальский первым рассказал бы читающей России и о второй черепахе, стоящей на кургане около дальнего укрепления, и о большом городе-крепости, расположенном на берегу реки Суйфун (ныне Раздольная). Укрепления, каменные черепахи и "собаки", (на самом деле это скульптуры львов) относятся к временам империи Цзинь - Золотой империи чжурчжэней (нюйджи). А еще раньше здесь находилась одна из провинциальных столиц королевства Бохай - Шуайбинь (VII-X века). Она была захвачена полукочевым народом - киданями, которые сумели создать могущественное государство Ляо. В него входили части территорий нынешней Маньчжурии, Монголии, Кореи и Китая. Но империя киданей, начало которой положил в 901 г. вождь АМБАГЯНЬ, уже в ХII веке была разгромлена чжурчжэнями.

Цзинь - значит "золото"

Объединение чжурджэньских племен, которые занимали земли от р. Сунгари до Японского моря, начали князья одного из самых влиятельных племен - Ваньянь. Уже в середине ХI века князь УГУНАЙ сумел подчинить своему влиянию четыре племени. Объединение продолжил его сын ХЭЛИБО, а завершил внук, первый император Золотой империи чжурджэней - АГУДА. Он был опытным воином. В 1114 году 2500 воинов под его командованием разбили отряд киданей, посланный на усмирение ваньяньцев. Так началась война, которая продолжалась 10 лет.

Чжурчжэни разгромили армию Ляо, очистили от киданей всю Маньчжурию и захватили все пять столиц Железной империи. Агуда в 1115 году принял императорский титул, а свою империю назвал Цзинь. При этом он сказал: "Хоть железо Бинь-чжоу и прекрасно, но оно ржавеет и может быть изъедено ржавчиной! Только золото не ржавеет и не может разрушиться. Поэтому я даю ей имя «цзинь», что значит золото". Так говорится об этом в летописи "Цзинь-ши" (История Золотой империи).

В 1125 г. последний император Ляо был захвачен чжурчжэнями. Великая империя киданей пала. А армия Цзинь двинулась на юг. После нескольких крупных поражений Китай сдался на милость победителей. В 1127 г. бывший император ХЭЙ-ДЗУН и его сын император ДЗИН-ДЗУН были пленены и доставлены в ставку властителя Золотой империи УКИМАЯ. ЦЗИНЬ-ЦЗУН признал главенство Укимая и впредь именовал себя его племянником. Ему был пожалован титул князя ваньянского и местом жительства определено Приморье.

Гибель империи

Теперь государство Цзинь простиралось от реки Керулен до Тихого океана и от Амура до Хуанхэ. Новые завоеватели, как и кидани, во многом скопировали административное устройство Китая. Появились пять столиц, система иерархии и взаимоподозрительности. Появились заговорщики и начались казни. Вскоре чжурчжени в своем государстве стали национальным меньшинством. И самые благодетельные реформы императоров УЛУ и ШИЦЗУНА (реорганизация армии, создание национальной письменности, строительство памятников на могилах князей, борьба с китаизацией императорского двора) уже изменить ничего не смогли.

В 1210 году к границам империи Цзинь подошли войска ЧИНГИСХАНА. У него с чжурчжэнями были давние счеты. На протяжении нескольких десятилетий цзиньцы проводили в отношении монголов политику геноцида. Раз в три года их карательные отряды проходили по становищам монголов, истребляли взрослых, а детей уводили в империю и превращали в рабов. В 1211 году монголы вошли в пределы империи Цзинь. Были захвачены западные и южные провинции, затем северные. Бывшие покоренные народы - кидани и китайцы выступили в поддержку армии Чингисхана. И, несмотря на превосходство цзиньцев в вооружении (у них были бомбометы, кидающие чугунные бомбы с самовоспламеняющимся составом, который сжигал все в радиусе 18 м, и ракеты с еще большей дальностью полета), Золотая империя погибала.

По личному приказу хана Чингиса подлежали физическому уничтожению все представители рода Ваньянь независимо от пола и возраста. В 1234 г. покончил с собой последний император чжурчжэней. В 1253 г. отряд экспедиционного корпуса монгольского хана ДЖАРАЛТАЯ вошел в Шуан-чен-цзы (место, где сейчас стоит Уссурийск). Монголы разрушили два погребальных комплекса. Они сбросили навершия и стелы, укрепленные на спинах черепах. Посбивали на них надписи, которые рассказывали о погребенных. На несколько столетий эти места были заброшены людьми...

Исторический гранит для погреба

В 1866 г. на берегу неширокой речки, впадающей в Суйфун, появилось русское село Никольское. Хозяйственные русичи быстро нашли применение остаткам чужой культуры. Из больших кусков гранита с погребальных комплексов получились отличные жернова, навершие одной из стел превратилось в удобный порог погреба, другая стела стала частью фундамента церкви. Офицер расквартированного в Никольском гарнизона приспособил человеческие скульптуры с ближайшего погребения - получились опорные колоны для балкона.

Первым забил тревогу поручик ЛОПАТИН. Он обратился в 1869 г. с письмом в Императорское русское географическое общество. Оно направило в Приморье одного из лучших синологов России настоятеля Православной миссии в Пекине архимандрита ПАЛЛАДИЯ. Чуть больше года он пробыл в нашем крае, но успел обследовать остатки древних поселений и крепостей в Никольском, Владивостоке, Посьете, Славянке, на Сучане, в бухтах Св. Владимира и Св. Ольги. К сожалению, архимандрит скончался на пути в Россию и не успел опубликовать свои записки, которые и в рукописях помогают разгадать некоторые тайны истории.

Речь пойдет о черепахах села Никольского. Одну из них по инициативе Приамурского генерал-губернатора ГРОДЕКОВА перевезли в Хабаровск и поставили перед зданием музея Русского географического общества. Были разысканы стела, укрепленная на ней, и навершие с драконами. Член Общества изучения Амурского края МИХАЙЛОВСКИЙ перевел поврежденную надпись и установил, что погребальный комплекс: черепаха, остатки храма и каменные скульптуры связаны с могилой одного из князей ваньяньских. В итоге раскопок кургана под черепахой обнаружили и каменную гробницу с кремированными останками.

Каменный склеп

Через сто лет ленинградский ученый ЛАРИЧЕВ доказал, что в ней был похоронен генералиссимус Цзиньской империи, высокомудрый князь ЭСЫКУЙ. Так была раскрыта тайна первой ("хабаровской") черепахи. А вторая черепаха (о которой упоминает Пржевальский) осталась в Никольском (он же Шуан-чен-цзы, он же Уссурийск). Свою книгу о "хабаровской" черепахе Ларичев завершает размышлениями о ней: "Почему в холме, на котором стояла черепаха, не успели похоронить того, чьи заслуги она должна была увековечить и прославить? Ведь в могильном холме не оказалось гробницы. И, наконец, главное - кто заботливый "хозяин" черепахи, который еще до смерти заготовил себе памятник, и какие рассказы о трагических событиях хранит молчаливое чудовище?"

Попробую помочь ученому. Черепахи устанавливались только на могилах князей ваньяньских. Но этот князь подвигами во славу Цзинь не был отмечен, и его пустая гробница находилась не под черепахой, а поодаль. В дорожных заметках КАФАРОВА есть запись: "Шуан-чен есть место пребывания племянника или потомка ЛИКЭЮНА... который прожил в изгнании 40 лет. Уже не сунские ли государи здесь сидели?" Стоит вспомнить, что последний император династии Сун признал себя племянником цзиньского императора и носил титул князя ваньяньского.

И последнее - рассказ крестьянина села Никольское Василия ПУХАРЕВА: "Это было в 1872 году. Китайцы приехали из Нингуты и привезли, собой план и какие-то рукописи. Они читали их и делали измерения около каменной черепахи. Когда место было найдено, китайцы наняли рабочих и заставили их рыть землю. Скоро был отрыт каменный склеп и в нем гроб. В гробу оказался воин в доспехах и в вооружении. Китайцы заровняли место раскопок и на другой день увезли находку с собой".

Вывод напрашивается сам. Князем ваньяньским, не имевшим заслуг перед империей, мог быть только последний император Китая династии Сун Цзин-цзун. Потому-то он не был кремирован, и похоронен рядом с черепахой, а не под ней. И по той же причине в 80-90-х годах ХIХ века не нашли "хозяина" черепахи - его чуть раньше увезли в Китай.