Библиотека в отстое

В библиотеку на Светланской, 119 я зашла полистать периодику начала прошлого века. Это повелось еще со студенческих лет: чуть нужен какой-нибудь печатный раритет - сразу сюда. Однако на сей раз в некогда уютном читальном зале я обнаружила разруху и растерянных сотрудников.

На полках и на полу пылятся кучи всевозможных книг и газет, среди которых немало редких и ценных. И хотя, как заверили сотрудники, это не беспорядок: все издания пронумерованы и их можно быстро разобрать и расставить по местам, сейчас они производят удручающее впечатление. Здание Приморской государственной публичной библиотеки имени Горького (ПГПБ) на Светланской работает в резко сокращенном режиме.

Никому не доступные

А ведь спрос на услуги филиала остается значительным. Только за те два часа, что мы ходили по полуразрушенному зданию с директором ПГПБ Аллой ЛУЧИНИНОЙ, сюда позвонили несколько человек и еще трое зашли. Запросов поступает очень много - от студентов, научных сотрудников, работников науки и искусства. На старые журналы и газеты, издания по философии, политологии, экономике, а также аудиовизуальные материалы.

До сих пор в здании на Светланской расположены отделы депозитарного хранения, абонемента, нотно-музыкальной литературы, редкой книги, часть фонда основного книгохранения - в совокупности около 500 тыс. единиц, почти половина от фонда ПГПБ в целом. Когда-то мы листали здесь дореволюционные газеты, изданные еще в позапрошлом веке "Историю искусств" ГНЕДИЧА и "Фауста" ГЕТЕ, слушали грампластинки, которых насчитывается около 10 тыс. Комплектование этих отделов активно продолжается и сегодня. А с 1997 г. на Светланской работает также информационный центр "Приморская книга", отслеживающий издание книг в крае и контролирующий поступление в библиотеку обязательного бесплатного экземпляра.

Тем не менее посетители сегодня чаще всего получают здесь отказы. И приходится обращаться к услугам МБА. "Обидно нам и неудобно читателям, - говорит директор ПГПБ, - ведь 99% из того, что заказывается по МБА, у нас есть. Но читатели воспользоваться нашим фондом не могут".

Падают, падают... люстры

Все эти недоразумения происходят из-за затянувшегося злополучного ремонта здания. Переданный когда-то библиотеке бывший дом купца ЖАРИКОВА, будучи культурно-историческим памятником, пережил за свою многолетнюю службу приморским читателям лишь два успешных капремонта, в 1967 г. и 1989 гг. Правда, без замены перекрытий. Так что полностью его проблемы решены не были. Однако власть новой формации торопиться не стала, а сначала дождалась, когда на людей и книги с раритетных потолков начали падать раритетные люстры. Лишь тогда деятельность филиала была приостановлена из-за аварийного состояния здания, книги снесены в кучи и объявлен наконец-то ремонт...

Продолжающие захаживать сюда читатели, конечно, были уверены, что он давно уже завершен. Да не тут-то было. Третий ремонт, начавшийся в конце 1997 г., не то что не решил проблемы памятника, а лишь усугубил их. Невозможно же сделать что-либо путное, когда только начнешь работать, а финансирование уже приостановлено. В итоге строителям удалось немногое: очистить фасад от набелов, снять старые водосточные трубы, укрепить фундамент да разобрать часть перекрытий третьего этажа. И хотя руководство ПГПБ добивается продолжения ремонта вот уже восемь лет, дальше дело не двигается.

Поползли уже разные слухи, будто купеческий дом давно втихаря перепродан под очередной торговый центр. Хотя официального подтверждения этой информации мы не получили. Как, впрочем, и ответа из управления культуры краевой администрации на свой вопрос о судьбе ремонта в 2005 г. Сказать-то нечего. По словам председателя комитета по социальной политике ЗС Вероники ИЛЬИНОЙ, в бюджете на 2005 г. подобные расходы не предусмотрены. "Видимо, управление культуры и краевая администрация этой проблемой не занимаются", - считает депутат.

Читальня в столовой

Тем не менее руководство ПГПБ не сдается. А про запас предлагает еще и альтернативу. По мнению директора библиотеки, на самом деле ни здание на Светланской, ни то, что на Некрасовской, некогда предназначенное под столовую, давно не отвечают современным требованиям библиотечных технологий.

Ведь по нормам при наличии фонда свыше 850 тыс. единиц хранения библиотеке необходимо помещение площадью более 10 тыс. кв. м и посадочных мест в читальных залах не менее 1000. В ПГПБ же сейчас совокупная площадь обоих зданий чуть более 3 тыс. кв. м и всего 170 посадочных мест.

- Даже в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске областные библиотеки смотрятся гораздо внушительнее, уже не говоря о Хабаровске, - говорит Алла Лучинина. - Библиотека такого уровня, как наша, должна располагать широкими площадями - под книгохранилища, зоны обслуживания пользователей с сетью специализированных читальных залов, медиацентры, выставочные залы, музеи, кинозал, лекционный зал и т.д.

Но строительство новой библиотеки пока тоже не планируется, хотя подобные предложения от ПГПБ поступали в краевую администрацию начиная с 1997 г. Выходит, местным властям библиотека не нужна. Зачем она им? Нынешние чиновники любят называть себя прагматиками, за диссертациями ездят в Москву, потому книгохранилище им без нужды. А рухнут перекрытия - аварийный объект можно продать.