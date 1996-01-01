По городам летит "Ночной дозор"

Пришло время подведения итогов киногода. В 2004 году было выпущено множество фильмов всех и всяческих жанров. Пройдемся же по премьерному календарю отечественного проката и выделим для себя те фильмы, благодаря которым 2004 г. будет запечатлен в истории кино.

Первым в списке, конечно же, идет художественный блокбастер Питера ДЖЕКСОНА "Возвращение Короля". Пусть и собрал он чуть меньше отечественного чуда по имени "Ночной дозор", а все равно таким единодушным мировым признанием творческо-коммерческого продукта в этом году больше не смог похвастаться никто.

На таком фоне январь 2004 года больше ничем особым похвастать не смог, разве что стоит вспомнить фильм Софии КОППОЛЫ "Трудности перевода" с номинацией "За вклад в русскую речь". Те же "Трудности" дали старт японской эпопее в голливудском кино. На памяти Такеши КИТАНО со своей суперштучкой "Затоичи". Экспорт своей культуры лучше получается у самих японцев. Можно вспомнить фильм ужасов "Проклятие" Такеши ШИМИДЗУ.

Февраль порадовал фильмом "28 дней спустя". В это же время на экраны страны вышли "Обитель зла" и очередной ремейк "Рассвета мертвецов".

В течение всего прошлого года шли вели "ожесточенные бои" мастера фантастического жанра. В финал по данной категории в тяжелой борьбе вышли "Час расплаты", "Эффект бабочки", "Я робот" и "Хроники Риддика". Невероятно разное кино, не находите? Но, пожалуй, лучшей была экранизация книги Айзека АЗИМОВА о роботах.

Если же вспомнить жанр "сказок для взрослых", то лучшими можно признать сразу три шедевра: "Вечное сияние безупречного разума" режиссера Майклу ГОНДРИ, "Степфордские жены" Фрэнка ОЗА и "Крупная рыба" Тима БЕРТОНА.

От сказок для взрослых переходим к сказкам для не совсем взрослых. В прошлом году снова вышла целая гора кинокомиксов, некоторые из которых оказались достойны войти в наш хит-парад. До финала добрались удивительно некоммерческие "Бессмертные", брутально юмористический "Хеллбой" и отличный второй "Человек-паук". Но, скорее всего, самым грандиозным стоит признать анимационный проект "Небесный капитан".

От не очень взрослых - к совсем невзрослым. Так, за неимением конкуренции детишкам достался третий "Гарри Поттер".

Жанр исторической драмы свел воедино традиционный эпик - "Трою" Вольфганга ПЕТЕРСЕНА, эпик нетрадиционный - "Александра" Оливера СТОУНА и эпик совсем неожиданный - "Страсти Христовы" Мела ГИБСОНА.

А вот в жанре фильма-катастрофы конкуренции не вышло вовсе. "Послезавтра" - лучший.

Аналогичная, хотя и более ожидаемая картина наблюдалась в категории неигрового документального кино. Майклу МУРУ со своей агиткой "9/11 по Фаренгейту" не было никакой конкуренции.

В специальной категории "псевдофилософский экшн" традиционно победил Квентин ТАРАНТИНО. Смотреть "Убить Билла 2" было сущим праздником, пиром кинокритика. Вне конкуренции.

Комедией года единогласно признана "Бриджит Джонс-2", порадовавшая нас просто несказанно...

Не забудем назвать и лучшую пародию года. Это, конечно же, "Шрек 2", сумевший спародировать буквально все, что движется.

В категории же "Лучший боевик года" мы хотели бы признать первым фильм "Чужой против Хищника". На втором месте, скорее всего, киллер-драма "Соучастник".

Самое время бросить взгляд на стремительно оживающее отечественное кинопроизводство. В этом году нам было представлено огромное число коммерчески крепких, равно как и культурно ценных картин. Так, на Международном московском кинофестивале прошлого года российское кино просто вытеснило иностранцев. В длинном списке достойных картин сложно было выбрать самых-самых, но лучшими стоит назвать следующие фильмы: "Свои" Дмитрия МЕСХИЕВА, "Богиня" Ренаты ЛИТВИНОВОЙ, "Мой сводный брат Франкенштейн" Валерия ТОДОРОВСКОГО, "Время жатвы" Марины РАЗБЕЖКИНОЙ и "Русское" Александра ВЕЛЕДИНСКОГО.

А где же "Ночной дозор", спросите вы? Или хотя бы "72 метра", или "Личный номер"? О последних - ни слова, художественная ценность их обоих глубоко погребена под продюсерскими амбициями. Такое кино может нравиться или не нравиться, но обсуждать его неинтересно. "Ночной дозор" - другое дело. Ему стоит вручить персональный приз с формулировкой "Прорыв года, или Все встали и вышли из сумрака".

Пока мы считали килобаксы, собранные в прокате первым "Дозором", незаметно закончилось лето. Осень выдала в отечественный кинопрокат целый поток анимационных блокбастеров: "Шрек 2", "Гарфильд", "Подводная братва", "Полярный экспресс" и "Суперсемейка". Жанр - на пике славы.