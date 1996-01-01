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Концентрация мистического
Существуют книги, о достоинствах которых хочется не просто говорить часами, а писать целые монографии. Особенно когда посмотришь, кто и за что их бранит. В последнее время у рецензентов стало хорошим тоном ругать популярных писателей - независимо от реального качества их произведений.
То достается Виктору ПЕЛЕВИНУ, то Харуки МУРАКАМИ. Это и немудрено: разнести в пух и прах признанный авторитет можно, даже не читая книгу. Впрочем, для того, чтобы уравнять Мураками и КОЭЛЬО, как это делается сплошь и рядом, читать книги даже лишнее: человеку, действительно знакомому с их творчеством, такое просто в голову прийти не может. Выстраивать в один ряд Мураками, Коэльо, АКУНИНА, ДОНЦОВУ (!) исключительно по внешнему признаку - народной любви - примета "легкости в мыслях необыкновенной". Этак дойдет и до того, что Мураками сравнят с МУЛДАШЕВЫМ или ПРАВДИНОЙ - по причине одинаковой продаваемости.
Еще один из приемов, используемых для критики Мураками, - это сравнение с однофамильцем Рю. Мол, Рю пишет пободрее, повнятнее и т. д. и т. п. Что вызывает полнейшее недоумение: книги Рю Мураками настолько неадекватно переведены, что популярность этого неплохого писателя можно объяснить только "связкой" с более известным однофамильцем. Сходства между Рю Мураками и Харуки Мураками даже меньше, чем между Львом и Алексеем Толстыми - те-то ведь еще и оба графы, и оба академики (не говоря уж о том, что оба Николаевичи). А чего стоит излюбленный упрек в самоповторе! Если под этим подразумеваются узнаваемые интонация, слог, атмосфера, то в самоповторе можно обвинить кого угодно - от Шекспира до Шолохова. Помилуйте, неужели "Охота на овец" так похожа на "Страну Чудес без тормозов"? Или "Слушай песню ветра" - на "Хроники заводной птицы"?
Словом, несмотря на усилия недобросовестных рецензентов, факт остается фактом: Харуки Мураками - это действительно Литература, а нравится он вам или нет - это уж ваше личное дело. Заметим, что и переводы его книг на русский язык отличаются высоким качеством. Последний роман писателя "Кафка на пляже" ("Эксмо", 2004, пер. И. Логачева, С. Логачева) полностью подтвердил репутацию Мураками как серьезного писателя.
При всей схожести с прочими произведениями Мураками, эта книга лежит совсем в иной плоскости. Главный герой, "я", в "Кафке на пляже" - это не взрослый и состоявшийся человек, как в большинстве других книг, а всего-навсего 15-летний подросток, этакий японский Холден Колфилд - рассудительный не по годам (и вдобавок каким-то сансарическим образом связанный с другим, уже умершим человеком). Его имя, которое он сам себе придумал, - Кафка Тамура - отсылка и к известному писателю, и к чешскому слову "кафка" - ворона.
Параллельно истории Кафки Тамуры развивается другая сюжетная линия - старика Накаты, которому еще в детстве открылись некие тайны бытия, в том числе кошачий язык (точнее, "общий язык, который на грани миров"), в ущерб, правда, общепринятой психической "нормальности". Судьбы героев пересекаются ближе к концу книги, чтобы опять разойтись.
"Кафка на пляже" рождает многочисленные кинематографические ассоциации. Так, один из исходных эпизодов романа - таинственный "инцидент у горы Рисовая Чашка" в 1944 г. с участием неопознанного летающего (и сверкающего) объекта - вызывает в памяти метафизический шедевр австралийского режиссера Питера УИРА "Пикник у Висячей скалы" (1975) по роману Джоан ЛИНДСЕЙ. Сюжет таков: несколько школьниц, отправившихся в 1900 г. на пикник, бесследно исчезают в горах, в то время как все остальные погружаются в сон. Сам Мураками в книге ссылается на "сходный случай": "Примерно такое же происшествие зарегистрировали в конце прошлого века в Австралии".
Концентрация же мистического и неординарного в романе Мураками напоминает фильмы Дэвида ЛИНЧА. Воистину здесь "совы не те, кем кажутся". Мрачная чаща леса может распахнуться в потусторонние дали. Круглый белый камень открывает и закрывает вход в другой мир. Над героем с детства висит античное проклятие. Персонажи с этикетки "Джонни Уокера" и вывески "Кентуккских жареных кур" разгуливают по японским улицам, с труднообъяснимыми целями вмешиваясь в жизни героев и походя совершая небольшие чудеса. Раскрытый зонт в умелых руках вызывает дожди из ставрид или пиявок. Адские слизни пересекают границы между мирами, используя человеческие тела. Злодеи истребляют кошек, расчленяя их и извлекая души. Проститутки в минуты краткого досуга разъясняют философию БЕРГСОНА и ГЕГЕЛЯ. Кошки рассуждают об операх ПУЧЧИНИ. Тела и души взаимозаменяемы во времени и пространстве.
Не надейтесь, что в конце книги вы узнаете все разгадки и получите ответы на все вопросы. Как и героям романа, ответы придется искать самим. Закрыв этот 640-страничный том, вы, возможно, будете думать над ним очень долго, не исключено, что всю жизнь. Для того и нужна литература. "За это мы вас и любим, уважаемый господин Харуки" - к вящему удовольствию нерадивых рецензентов. А, впрочем, и критики, как холодная жареная рыба в привокзальном буфете, кому-то даже нравятся.
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