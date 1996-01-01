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Вокруг света с гитарой
В декабре 2004 года на прилавках музыкальных магазинов Приморского центра появился CD с ностальгическим названием "Одинокий гитарист". Его автор - музыкант, композитор, а также преподаватель детской музыкальной школы № 2 Владивостока Виктор БАРСКОВ. В оформлении 18-страничного буклета альбома он использовал фотографии, сделанные им на гастролях в разных странах, от Австралии до Великобритании, поэтому у диска есть второе название - "Вокруг света на гитаре".
Виктору Барскову грех жаловаться на судьбу: на его концертах всегда аншлаги, выступает ли он соло или в сопровождении струнного ансамбля. За последние два года издательство "Дюма" выпустило шесть нотных сборников с его песнями и аранжировками произведений классики и рок-хитов для шестиструнной гитары. Причем сборник "Песни у костра" готовится ко второму дополненному изданию - первый тираж поклонники "шестиструнки" и походной романтики буквально смели с прилавков. В ближайшее время выходит его "Детский альбом" с красочными иллюстрациями, рассчитанный на юных исполнителей от 6 до 10 лет.
Свое последнее детище, компакт-диск "Одинокий гитарист", Виктор называет своеобразным итогом его путешествий по свету и подарком себе любимому на очередной день рождения. В будущем году ему исполнится 50.
- Пришла осень моей жизни, и пора собирать плоды. Плоды - это мои ученики, с которыми я выступаю в филармонии и езжу на гастроли, - говорит "одинокий" гитарист.
В альбом с аналогичным названием вошли как сочинения автора, так и творения The Beatles, Леонарда РОНКАЛЛИ, Никола ПАГАНИНИ, исполненные на акустической "шестиструнке" и классической гитаре. Помимо них в записи участвовала ритм-машина Roland rhythm composer. Естественно, автор не мог пройти мимо House Of The Rising Sun ("Дом восходящего солнца"), шлягера всех времен и народов, а также всех дворов, подворотен и танцплощадок бывшего СССР. Запись компакта и тиражирование были сделаны во Владивостоке на студии Music Club Whitebird под руководством музыканта Олега КОСАРЕВА.
Кстати, название альбома не отражает мирское состояние музыканта. Просто так называется одна из композиций диска.
"Есть известная тема "Одинокий пастух", вот там именно то одиночество, которое мы подразумеваем под этим словом. Мое же "одиночество", скорее, творческое, чем человеческое. Известный музыкант всегда в окружении поклонников или учеников, но внутри себя он находится в постоянном поиске. Еще Пол Маккартни говорил: чтобы зародилась тема, надо какое-то время побыть одному", - говорит Виктор.
Деньги на "Одинокого гитариста" Барсков тоже зарабатывал в одиночку, собирая гонорары за концерты и выручку от реализации нотных сборников. К сожалению, спонсоров на альбом он так и не нашел. Виктор шутит, что, если бы это был очередной женский "сисипопочный" проект, тогда от толстосумов отбоя бы не было. К сожалению, он прав: классика нынче не в фаворе.
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