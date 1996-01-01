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Лисица и вервольф
К осени 2003 года о Викторе ПЕЛЕВИНЕ уже как будто забыли. И немудрено: четыре года о нем не было ничего слышно, критики ехидничали, что весь творческий запал у писателя закончился, а его старые книги попадают в топ-листы продаж исключительно по инерции. Но тут случился "ДПП (нн)" - и всем стало ясно, что Пелевина по-прежнему ждут и любят. Прошел год - и в обстановке строгой секретности был выпущен очередной роман - "Священная книга оборотня".
И тут же на него обрушился шквал критики. Как ни странно, все, что так ценили в Пелевине литературоведы, вдруг перестало их устраивать: популярность, юмор, цитаты из классиков, метафоры...
Как заметил Борис КУЗЬМИНСКИЙ, "процентов на 60 негативные отзывы обусловлены тем, что релиз романа готовился в беспрецедентной тайне: ни пресс-тиража, ни предварительных интервью, ни фрагментов для эксклюзивной публикации. То есть "СМИшникам" помешали как следует отработать повод". Особенно досталось почему-то диску, приложенному к части тиража. Что ж не исключено, что сборник музыки в стиле Чезарии ЭВОРЫ и Ната Кинга КОУЛА по вкусу не каждому, но кто мешает купить книгу без диска?
Заметим, что еще в 1999 г. критики до небес превозносили проект "Нижняя тундра" (для которого Пелевин специально написал рассказ, а группа "Ва-Банкъ" сочинила 13 треков "по мотивам"). В общем, ситуация странная: очевидно, Пелевин прав, когда говорит о "ДПП (нн)": "Затаившиеся в СМИ извращенцы не простят мне этой книги".
Как вряд ли ему простит издательство "Вагриус" издевательство над своим логотипом-осликом. И как вряд ли простит ему власть столь вопиющую нелояльность.
"Священная книга..." на самом деле вышла совсем не хуже других. Глупо было бы ждать от Пелевина, скажем, еще одного "Поколения П", хотя новый роман развивает мотивы предыдущих произведений. Здесь вновь появляются полковник Лебеденко и мальчик Саша (который уже превратился в солидного Александра) из "Проблемы верволка в средней полосе". Мелькает политтехнолог Татарский. Обыгрывается сюжет о пятилапом псе по имени П****ц, который "спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально" из "Поколения П". Возникают пустота и Радужный поток-Урал из "Чапаева и Пустоты".
Сам Пелевин утверждает, что его произведения связаны, ибо он описывает один и тот же мир. Наш мир. Наверное, в этом и заключается главное достоинство - и главный недостаток прозы Пелевина. Он умеет ухватить дух времени, быть остро актуальным. Но чем дальше от нас реалии конкретной эпохи, тем сложнее воспринять отсылки к ним. Пелевин наиболее интересен в тот момент, когда его книга точнее всего отражает злобу дня - здесь и сейчас.
В "Священной книге оборотня" есть все приметы стиля Пелевина: политические остроты ("Я давно заметила одну китчеватую тенденцию российской власти: они постепенно норовили совпасть с величественной тенью имперской истории и культуры... несмотря на то, что общего с прежней Россией у нее было столько же, сколько у каких-нибудь лангобардов, пасших коз среди руин Форума, с династией Флавиев... Следовало обращаться не к имперским орлам, а к феодальным летописям. Там легче было найти маячки: Борис Большое Гнездо, Владимир Красная Корочка..."), пародийные рекламные слоганы ("Жить не по лжи. LG"), литературоведческие парадоксы ("Запомните, НАБОКОВ проговаривается не тогда, когда описывает запретную прелесть нимфетки... Он проговаривается тогда, когда скупо, почти намеком упоминает о внушительных средствах Гумберта, позволявших ему колесить с Лолитой по Америке... Писателю мечталось, конечно, не о зеленой школьнице, а о скромном достатке, который позволил бы спокойно ловить бабочек где-нибудь в Швейцарии".) Как обычно, у Пелевина много цитат из Набокова, БОРХЕСА, "Старшей Эдды", отсылок к ХОКИНГУ, КАСТАНЕДЕ, БУЛГАКОВУ, ПЕРЕСУ-РЕВЕРТЕ, Ли Бо и даже к детективам братьев АЛОВЫХ, к хрестоматийным сказкам, к "Матрице" и "Ночному дозору" ("метафизический блокбастер, в котором добро дает кормиться злу за то, что зло дает кормиться добру"). Из философов повезло Джорджу БЕРКЛИ.
Ну, а главная литературная основа книги - дальневосточный фольклор и сборник "Лисьи чары" Пу Сун-лина. Любопытно, как некоторые детали книги Пелевина перекликаются с недавними хитами других писателей: лисицы-оборотни и рассуждения о кладбищах - с "Кладбищенскими историями" АКУНИНА, замечания о машинах из мяса - с "мясными машинами" СОРОКИНА.
И не сильно удивятся те, кто разглядит весьма прозрачную метафору книги: отношения лисы-оборотня и вервольфа - это взаимоотношения Художника и Власти.
Пелевин практически не скрывает, что отождествляет себя с главной героиней, которой противостоит необразованный, нетерпимый, самоуверенный, но могущественный человек-волк. И здесь Пелевину удается главное: читатель несомненно окажется на стороне Художника. Потому что разум когда-нибудь победит.
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