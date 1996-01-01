Во Владивостоке пройдут Дни франко-немецкого кино

С 30 октября по 9 ноября в кинотеатре «Уссури» ценители «синема» смогут увидеть четыре фильма, каждый из которых дает свой ответ на вопрос: что же это такое — современное кино Европы? Жесткая социальная драма, романтическая комедия, психологическая драма или причудливый военный мюзикл — каждый из ответов будет по-своему верным в кинотеатре «Уссури».

Генеральное консульство Федеративной республики Германия в Новосибирске и Сеть кинотеатров «Иллюзион» представляют: Дни франко-немецкого кино во Владивостоке. 30 октября в 18.30 - «Конференция», 4 ноября в 18.30 — «Франция», 8 ноября в 18.30 — «Переезд», 9 ноября в 18.30 — «В зиму одного года».