Книга о Приморье, которую не стыдно дарить президентам

- так оценил «Энциклопедию рекордов. Приморский край. Все самое, самое, самое…» один из первых ее читателей генеральный директор «ТИНРО-Центра» доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН Лев БОЧАРОВ. Эта же книга находится сегодня в личных библиотеках Виктора ИШАЕВА и Германа ГРЕФА, академиков Валентина СЕРГИЕНКО и Петра БАКЛАНОВА, у руководителей крупнейших федеральных структур, работающих в крае. Словом, она быстро заняла нишу элитного, интеллектуального подарка из Приморья.

«Энциклопедия рекордов» появилась на свет пятитысячным тиражом чуть более полугода назад. И хотя скептики уверяют, что интерес к чтению (что уж говорить о краеведческой литературе) в России весьма невысокий, за эту книгу читатель голосует… своим кошельком. О причинах успеха уникальной энциклопедии мы беседуем с автором и главным редактором проекта Александром ТКАЧЕВЫМ.

- Александр Львович, на международной выставке-ярмарке «АМУРЭКСПОФОРУМ-2010» ваша книга получила золотую медаль как… один из лучших товаров. Это было неожиданно?

- Мы потратили на книгу три года труда – привлекли к работе много авторитетных ученых и специалистов, придумали увлекательную концепцию, написали тексты, подобрали иллюстрации, издали ее в лучшем полиграфическом качестве… Все это стоило приличных денег. Частично это были собственные средства, частично нам помогли инвесторы. Ну, а поскольку и мы, и инвесторы не самые богатые люди в Приморье, то для многих из нас неудача этого проекта означала крах. Мы обязаны были сделать книгу, которую будут покупать.

И согласитесь, нет сегодня в Приморье другого издания, которое одновременно рассказывало бы о разных сторонах жизни края, имела бы привлекательный и универсальный интерфейс, была бы научно достоверна, и при этом ее было бы приятно держать в руках. Фотоальбомов много, но в них нет практически никакой информации.

Мы позиционировали «Энциклопедию рекордов» как интеллектуальный подарок, который можно подарить умному человеку - товарищу по работе, столичному начальнику, да хоть Президенту России… Но в то же время она будет полезна и школьнику, как уникальный источник информации для рефератов по краеведению…

Судя по отзывам читателей, у нас это получилось. И хочу сказать, что в нашей книге нет ни одной рекламной строки или «джинсы» (скрытой рекламы). В этом смысле «Энциклопедия рекордов» принципиально чистая книга.

- Вам удалось найти такую форму подачи материалов, что книга, основанная исключительно на фактах, не выглядит сухой и скучной.

- Потому что изначально ставилась задача, чтобы книга была интересной, чтобы возбуждала аппетит к знаниям. По жанру статей она напоминает «энциклопедию для любознательных»: самый первый русский в Приморье, самое ядовитое растение края… Но каждая статья - не просто набор фактов, а срез нашей жизни. «Самая большая пещера» - рассказ о приморских пещерах, «Самый сильный человек» – об истории приморской тяжелой атлетики и пауэрлифтинга и т.д. Книга разделена на 12 разделов, которые упрощают навигацию. Познакомиться с оглавлением и некоторыми статьями можно в Интернете в живом журнале по адресу: http://top-prim.livejournal.com. Ну, и, конечно, свою роль сыграли иллюстрации, которые сопровождают каждую статью.

- По какому принципу отбиралась фактура? Ведь восприятие «самого-самого» зачастую носит субъективный характер?

- Во-первых, существуют объективные критерии, которые определяются датами и цифрами: самый первый, самый большой, самый сильный… В остальных случаях решение принимали специалисты, то есть самые компетентные в своих отраслях люди. Кто, например, знает новейшую историю застройки Владивостока лучше Валентина АНИКЕЕВА, или млекопитающих Приморья лучше Виктора КОСТЕНКО? Хотя прорабатывались и неоднозначные темы. Как бы вы отнеслись, например, к такой: «Самая красивая девушка Приморья»?

- Провокационно, но не корректно. Красота – понятие субъективное.

- Конечно! Ну, а если в этой статье рассказать об истории в Приморье конкурсов красоты – совсем другое дело!

Или возьмем, к примеру, насекомых. Это огромная армия численностью 22 000 видов. По каким параметрам отобрать «самых-самых»? Ну, «самое большое», а дальше? Пришлось поломать голову, прежде чем найти элементарное, но эффективное решение: рассматривать их через взаимоотношения с человеком: «самое опасное», «самое полезное», «самое вредное», «самое съедобное» и т.д.

- На какую аудиторию ориентировались вы? Знаете, кто вас читает?

- Чуковский, по-моему, сказал, что для детей надо писать так же, как и для взрослых, только еще лучше… Этому принципу мы и следовали. Сначала вместе с автором придумывали интересную тему и заголовок, потом автор – ученый или специалист – писал статью и отсылал мне. Я ее «переводил» с научного языка на «человеческий» и отправлял обратно. И так до тех пор, пока не приходили к результату, удовлетворявшему обоих. Трудоемко, зато статьи «Энциклопедии рекордов» одновременно и научно точны, и легко читаются даже школьниками.

- А какие факты в процессе работы над книгой удивили вас самого?

- Очень многие. Первые русские побывали в Приморье еще в середине 17 века. Первая операция на сердце была проведена в Приморье в 1928 году. Легендарное растение цикута, соком которого отравили Сократа, у нас просто растет под ногами. Самые крупные рыбы водятся у нас не в море-океане, а в реках и озерах – до 1 тонны. Это так, с лету, всего не перечесть.

- Один из известных приморских политиков назвал вашу книгу «прививкой корней»…

- И это тоже было одной из задач – дать приморцам ЗНАНИЕ, которое позволило бы ощутить каждому принадлежность единой территориальной общности – ПРИМОРЦЫ. Ведь большинство из нас не имеет глубоких приморских корней. Люди приезжали сюда на заработки, на время. А временщики очень опасны для территории. Они ее не ценят и не берегут. Это они вырубают тайгу и опустошают моря. Побороть это можно только всем обществом. А чтобы стать им, людям необходимы общие ценности, общее знание.

Особенно важно это сейчас, когда Приморье готовится стать в России регионом № 2, и экономическое давление на природу растет. К слову, одними из самых активных корпоративных покупателей «Энциклопедии рекордов Приморья» являются сегодня как раз филиалы крупных федеральных компаний.

- Где можно приобрести энциклопедию?

- Она продается во многих книжных магазинах края. Уровень цен зависит от «аппетитов» их владельцев – от 1300 до 2500 руб. Самая низкая цена непосредственно в издательстве «Родослов.ру». Корпоративным покупателям лучше писать на наш e-mail: rodoslov@list.ru или звонить по телефону во Владивостоке (4232) 503 513. Форма оплаты любая. Розничным покупателям лучше обращаться к нашим распространителям по тел.: (4232) 40-11-68 и 45-03-76.

При необходимости мы можем доставить книги к вам домой или в офис.

- Вы планируете переиздание энциклопедии?

- Такую книгу по определению нельзя написать раз и навсегда: время идет, многое меняется. Второе издание планируем к саммиту АТЭС. Оно будет обширнее, толще и на двух языках – русском и английском. Рассматриваем варианты электронных версий – для электронных книг и Интернета. Но в любом случае новые версии не появятся до тех пор, пока мы не вернем долги. Или пока на новые версии книги не найдутся инвесторы. Сегодня, например, мы ведем переговоры с организациями, которые хотят сделать подарок участникам и гостям саммита АТЭС-2012 в виде эксклюзивной книги. Единственное исключение сделали Краевой библиотеке для слепых. Вместе с ней мы готовим сейчас издание «Энциклопедии рекордов» по технологии Брайля.