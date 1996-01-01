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Возвращение в камне
В юбилейных торжествах по случаю 145-летия поселка Шкотово принял участие сам его основатель, первооткрыватель этих мест капитан-лейтенант Николай Яковлевич ШКОТ. Собственной персоной...
Герой Крымской войны и тихоокеанский гидрограф-исследователь явился на торжества, воплощенный в камне. Точнее, в тонированном под чугун бетоне. Его скульптурное изображение выполнено Георгием ШАРОГЛАЗОВЫМ, много лет проработавшим мастером-исполнителем у таких выдающихся приморских ваятелей, как Б. ВОЛКОВ и В. НЕНАЖИВИН.
- Я намеренно убрал из портрета Шкота наиболее характерные краски. Его скульптурный портрет - это как бы контур, тип мореплавателя, исследователя русских морских пространств. Что-то от Невельского. Что-то от Крузенштерна. Что-то Лаперуза. Мне очень помогли советы Владимира Васильевича Калягина, - рассказывает Георгий Федорович.
Действительный член Общества изучения Амурского края В.В. КАЛЯГИН - шкотовец в седьмом поколении. 145 лет жизни поселка открыты ему, как сейчас перед взором участников праздника сверкающая гладь Уссурийского залива. Спокойная. Величественная...
Историк считает, что художественный образ Николая Шкота замечательно вписывается в этот естественный фон.
- Почему герой, изображенный скульптором, одной рукой опирается на скалистый выступ, а другой рукой придерживает у груди трость? У морского офицера в руках не подзорная труба, а трость? Да, таковая была разрешена к употреблению данным военным чином, поскольку Николай Яковлевич был тяжело ранен на Крымской войне. Все свои гидрографические работы на южном побережье Уссурийского края, несение службы капитана над портами Восточного океана он выполнял, так и не оправившись от серьезнейшей контузии. Поразительного благородства был человек! И гражданин великий!..
Имя Николая Шкота часто встречается на географической карте Приморского края. Село Шкотово. Шкотовский район. Полуостров Шкота во Владивостоке. Река Шкотовка. Мыс вблизи бухты Ольга...
- Как видите, не одно Шкотово чтит память об этом легендарном человеке, а все Приморье! - резюмирует глава Шкотовского муниципального района Виктор МИХАЙЛОВ. - Хотелось бы отметить два обстоятельства сегодняшнего праздника и приуроченного к нему открытия памятника. Во-первых, скульптура возводилась на деньги, собранные нашими жертвователями, местными меценатами. Назову некоторых: П. ЖУРАВЛЕВ (краевое предприятие «Водоканал» на нашей территории), В. КИМ - Шкотовский отраслевой комбинат, колхоз «Приморец», что находится в Подъяпольске и т.д.
Во-вторых, сила нравственного примера. Николай Яковлевич - тот самый персонаж нашей истории, который сегодня востребован молодым поколением. Шкот не участвовал в революциях, не звал на баррикады, не сокрушал устоев. Он служил Отечеству. С той же доблестью, с какой умели служить в добрые старые времена. Вот это бы умение вернуть нашей молодежи.
- А много ли возможностей дает сегодняшняя шкотовская земля, чтобы это самое служение осуществилось? - задаю вопрос воодушевленному всем происходящим собеседнику.
- Если говорить о военной службе, да! Ведь в прежние времена один только Шкотовский район мог вести боевые действия против различных государств и иметь шанс победить. Все рода войск были сосредоточены на его территории. Сейчас - другая картина. Район менее милитаризирован. Но возможности для того, чтобы проявить себя в военной службе, у него остались.
Нас почему-то поспешили отнести к депрессивным территориям. Так ли это? Есть такой важный показатель - количество бюджетных средств на душу населения. Так вот, по этому показателю - мы третьи в крае. Оставляйте на территории 70 % НДФЛ - и она поднимется. Район сохранил и рыболовецкий колхоз, и фабрику орудий лова, и судоремзавод. На его территории работает известное во всем крае предприятие «Штыковские двери». В перспективе будут новые рабочие места в связи со строительством в бухте Пяти охотников предприятия, которое будет обслуживать функционирование будущего нефтепровода.
Трудностей много. Да, безработица удерживается пока на отметке 6%, но четкое видение жизни и ее перспектив есть. Вот на этом направлении и пригодятся моим молодым землякам все замечательные качества характера Николая Шкота.
Фигура подвижника и гражданина теперь поднялась на постамент. Виц-мундир, наброшенная на плечи шинель. И трость. Трость, как посох. Посох идущего.
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