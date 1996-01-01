Историю делали во Владивостоке

В среду в Доме переговоров открылась фотовыставка, приуроченная к 30-летию исторической встречи Президента США Джеральда ФОРДА и Генерального секретаря КПСС Леонида БРЕЖНЕВА, которая произошла во Владивостоке. Договоренности, которые были достигнуты на приморской земле, легли в основу соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).

Основу экспозиции составили работы двух приморских мастеров -Анатолия ЕШТОКИНА и Игоря ГУСЕВА, а также 8 работ их американского коллеги, которые любезно предоставила Президентская библиотека Дж. Форда при содействии Генконсульства США во Владивостоке.

В церемонии открытия выставки приняли участие губернатор Сергей ДАРЬКИН и представители дипломатического корпуса, аккредитованного во Владивостоке. Губернатор и дипломаты осмотрели выставку и продолжили общение уже без прессы. Губернатор рассказал им об итогах своего визита в Чили и Бразилию в составе российской делегации под руководством Путина.

Выставка через несколько дней переедет в музей им. Арсеньева, где ее смогут увидеть владивостокцы и гости города.