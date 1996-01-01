"Журавли" летят в столицу

В Благовещенске прошел фестиваль кино и театра "Амурская осень" 22 изящных золотых "журавлика" – призы 8-го Открытого российского фестиваля кино и театра – улетели из Приамурья вместе с победителями.

В этом году конкурсную программу "Амурской осени" оценивало наиболее профессиональное жюри за всю историю фестиваля. Антрепризные спектакли "судила" команда под председательством Романа ВИКТЮКА. "Если человек теряет ощущение детства, он теряет первородное восприятие жизни, – сказал человек-эпоха российского театра на открытии фестиваля. – К вам приехали настоящие дети, которые это ощущение в своих сердцах не потеряли".

Председатель жюри конкурса полнометражных фильмов режиссер Алла СУРИКОВА призналась, что сегодня снять фильм и довести его до экрана очень трудно. Люди, которым удалось – уже герои и заслуживают высокой оценки. "Но главный судья – это зритель, – говорит она. – Важно, чтобы на всех просмотрах голосовали зрители, потому что кино делается для них. Нет зрителя – нет кино".

Всего благовещенцы увидели 11 конкурсных спектаклей и 11 кинолент. Кинопоказы неслучайно начались с внеконкурсной "Брестской крепости" режиссера Александра КОТА: в год юбилея Победы тема Великой Отечественной заявлена в трети фильмов. Впрочем, антрепризы эта тема не коснулась вовсе. Театр продолжает развлекать зрителя, и порой не самыми высокими образцами искусства, но люди идут на звучные имена актеров.

Изюминкой нынешнего фестиваля стал приезд популярных фигуристов, активно осваивающих медиа-пространство и пробующих себя в самых разных амплуа. Так, в одной из конкурсных антреприз блистали Валерия ЛАНСКАЯ и Алексей ЯГУДИН, в другой – Алексей ТИХОНОВ и Екатерина СТРИЖЕНОВА.

Всего за 8 лет "Амурской осени" более 800 артистов театра и кино побывали в Благовещенске, ежегодно на фестивальные мероприятия приходят по 30 тысяч зрителей. Как отметил губернатор Олег КОЖЕМЯКО, фестиваль стал серьезным творческим брендом, которым дорожит и гордится Приамурье.