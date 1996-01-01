Город сильных духом

Петропавловск-Камчатский... Как сладко замирает сердце при звучании этих слов, слитых воедино в имени далекого города на восточном берегу России.

Имя городу дал мореплаватель Витус БЕРИНГ, который в 1740 году привел в Авачинскую губу два пакетбота – "Святой Петр" и "Святой Павел". Захрустели песок и галька под его ногами. Командор оглядел свежевыстроенные сараи на диком берегу, казарму, склад, полюбовался окрестными сопками и заснеженными вулканами и нарек город тезкой своих кораблей – в честь любимых святых.

Эти святые и сегодня оберегают Петропавловск, встав на берегу губы в 2005 году стараниями скульптора, заслуженного художника России Сергея ИСАКОВА и благотворительного православного фонда Николая Чудотворца. Позже эти же люди соорудили в Петропавловске и памятник самому Николаю Чудотворцу. Таким образом, небесных покровителей у города хватает, в отличие от покровителей земных. К сожалению, Петропавловску, как и всей Камчатке, долгое время почти ничего не давали, у него только забирали, вывозя рыбу, икру и морепродукты целыми пароходами и самолетами, взамен оставляя разоренные моря и реки, пустые биваки и заброшенные поселки.

И все-таки город держится, живет. И хранит славу первопроходцев и романтиков. Потому и продолжает замирать сердце при звуках его имени: Петропавловск-Камчатский.

"27 сентября подошли к Авачинской губе, – писал участник экспедиции Беринга моряк Свен ВАКСЕЛЬ. – Однако тут встретили густой туман и штормовую погоду, так что входа в бухту не могли разглядеть. Мы были вынуждены поэтому снова выйти в море. Там нам пришлось перенести сильный шторм с грозой; лодка, которая шла на буксире у нашего судна, погибла при этом... Наконец 6 октября 1740 года удалось войти в Авачинскую бухту и в тот же день стать на место зимовки, которое мы назвали Петропавловским портом..."

Во времена парусного флота узкий вход из океана в Авачинскую губу, а также частые непогоды нередко становились камнем преткновения для мореходов. Но сюда приходили только умелые и сильные духом, одержимые стремлением обойти Земной шар и бросить якорь в Петропавловской гавани.

Сам порт изначально был неказистым – обычная далекая, плохо обустроенная российская деревня. Три-четыре десятка деревянных домов под соломой, церквушка, кладбище, пара казенных зданий. Поросшие травой улицы. Несмолкаемый лай ездовых собак, привязанных на окрестных полянах. Но всякий, кто был здесь, понимал, что это особый порт. Самый дальний порт России. Дальше – только Русская Америка, да полет фантазии, вечно зовущий вперед.

Здесь корабли бункеровались свежей чистейшей водой, запасались мясом, ягодами. Здесь экипажи отдыхали, наслаждаясь горячими ваннами Паратунки, до которой, в принципе, рукой подать. Отсюда моряки отправляли последние письма перед уходом в Тихий океан. Иные здесь находили вечный покой, как астроном ДЕЛАКРОЙЕР, преемник КУКА Чарльз КЛАРК, русский капитан СУЩЕВ, другие.

25 августа 1787 года в Петропавловск пришли корабли ЛАПЕРУЗА. Французскому путешественнику "деревня Петропавловская", как он ее называл, очень понравилась. Лаперуз буквально влюбился в Петропавловск, описывая его с нескрываемым восхищением. И, думается, дело здесь не только во внешней красоте порта с окружающими его величественными вулканами. Просто Лаперуз с его романтическими влечениями и душой скитальца, романтика увидел в Петропавловске то, что мы сегодня называем экзотикой.

В городке проживали полудикие бродяги, охотники, стареющие моряки, удалые купцы, которых не пугали расстояния и стрелы аборигенов, запойные чиновники, разжалованные и сосланные в Камчатку бунтари, которые навсегда простились с цивилизацией, но оставались высококультурными, образованными людьми. Вся эта смесь необычных судеб создавала особый колорит местной жизни, окунувшись в который, душа просила веселья, лихости. Душа невольно молодела от такого окружения. Недаром Лаперузовы корабли простояли в гавани дольше, чем планировалось. Лаперуз познакомился со ссыльным ИВАШКИНЫМ, который много рассказывал ему о Камчатке, а затем помог отыскать могилу земляка – астронома Делиля де ла КРОЙЕРА. С Ивашкиным, а затем и с охотским комендантом КОЗЛОВЫМ-УГРЕНИНЫМ Лаперуз хватил веселой жизни Петропавловска.

Более трезвыми, серьезными глазами увидел Петропавловск в 1804 году посланник императора в Японию Николай Петрович РЕЗАНОВ. Он изложил свои мысли от камчатских впечатлений в донесении Александру I: "Петропавловская гавань может быть средоточием всей торговли Русско-Американской компании, а особливо когда торг с Японией будет открыт, и сделается важным городом. Я приступил уже здесь к учреждению фактории и предписал охотской конторе нанять 20 человек для постройки здесь магазейнов, производства разных работ и разведения скотоводства, для которого велел выслать и рогатого скота, ибо здесь лугов повсюду весьма изобильно. Я смею Ваше Императорское Величество уверить, что Камчатка есть отнюдь не бедная земля и напротив того нахожу, что сама природа изобилием даров своих приглашает сюда людей к поселению".

Но жизнь в Петропавловске тогда так и не закипела, хотя деревне дали статус города и сделали столицей полуострова. Этот маленький пыльный городок с кривыми улочками и деревенскими домами продолжали любить, и всякий, кто бывал в нем, обязательно описывал свои впечатления в дневнике или же в книге. Ведь это же Петропавловск на Камчатке!

"Порт, назначенный для пребывания начальства, находится между двух высоких и длинно протянувшихся гор, в ущелье коих стояла низенькая убогая церковь; близ нее не более 50-ти хижин с травяными крышами, без дворов, без ворот и пристроек, без улиц; постройки в беспорядочном виде разбросаны по берегу гавани, составляли городское заселение, казенные здания более, нежели в скромном виде выказывались, – такое впечатление произвел Петропавловск на жену начальника Камчатки Людмилу Ивановну РИКОРД. – Нас проводили в дом, назначенный для начальника области. Взошедши туда с мужем моим, мы нашли четыре небольшие комнаты; стол и стулья простого дерева составляли весьма скудную обстановку назначенного для нас жилища. Но всего грустнее для меня было то, что в оконных рамах небольшого размера не было стекол, а вместо их была вставлена слюда, кусочками сшитая. Свет через слюду в комнату проникал тускло, а вид через окна был неясный. Дом этот стоял на косогоре, близ морского берега, и в тихой воде гавани отражались, как в зеркале, вершина дымящейся Авачинской сопки и хижины городского селения на берегу".

"Войдя в Авачинскую губу, мы очутились в озере диаметром более 25 верст, впереди был виден Петропавловск, белели издалека домики, окруженные горами, покрытыми лесной растительностью, – писал сын первого военного губернатора Камчатки Степан Васильевич ЗАВОЙКО. – Большинство гор спускалось к морю скалами, а на заднем фоне высились две сопки громадной высоты, покрытые снегами, и от одной шел дым большими клубами. Это сопки Коряцкая и Авача, действующий вулкан. Представившаяся нам тогда картина настолько грандиозна, что она у меня стоит перед глазами и теперь, когда я о ней вспоминаю. Словами эту красоту передать нельзя..."

При военном губернаторе В. С. ЗАВОЙКО город прославился тем, что в 1854 году его жители с помощью военных моряков и казаков отразили нападение англо-французского десанта. Битва была недолгой, но кровавой и героической. Горстка русских сбросила в море превосходящий по численности и вооружению вражеский десант. Эта победа оказалась единственной в ходе Крымской войны, что дает повод петропавловцам гордиться ею и поныне.

Гордятся петропавловцы и двумя победами над японцами. Первая произошла в 1904 году, когда городские ополченцы вместе с жителями камчатских сел разбили отряд лейтенанта Гундзи, а его самого взяли в плен. По сути, они отстояли полуостров от японской экспансии. В августе 1945 года военно-морской десант, сформированный в Петропавловске, освободил от японцев северные Курильские острова. И поныне центр Петропавловска и Никольская сопка, прозванная в народе сопкой Любви, хранят память об этих событиях. Нет только памятника камчатским ополченцам во главе с унтер-офицером СОТНИКОВЫМ и прапорщиком ЖАБОЙ, разбившим японцев у реки Озерной. Зато жители города всерьез планируют соорудить памятник первому военному губернатору Камчатки Василию Степановичу Завойко. Как ныне украшают Хабаровск и Благовещенск великолепные памятники Муравьеву-Амурскому, так и памятник Завойко украсит Петропавловск. Этим будет восстановлена и историческая справедливость.

Да, история Петропавловска-Камчатского величественная, романтичная, героическая. Кто из знаменитостей здесь только не побывал! Список начинается Витусом Берингом, Алексеем ЧИРИКОВЫМ и Степаном КРАШЕНИННИКОВЫМ, продолжается ЛАПЕРУЗОМ, КРУЗЕНШТЕРНОМ, РАТМАНОВЫМ, КОЦЕБУ, РЕЗАНОВЫМ, СТАНИЦКИМ, РИКОРДОМ, ЗАВОЙКО, МУРАВЬЕВЫМ-АМУРСКИМ, РУДНЕВЫМ и т.д.

Но не менее величественна и советская история города. Именно в этот период, а точнее – с 1960-х годов, он начинает становиться именно городом, ибо активно застраивается и асфальтируется. При этом Петропавловску удается оставаться прежним городком бродяг и романтиков. Он также чертовски неказист, и в этом его шарм. Он вытянут в длину вдоль береговой полосы, поэтому море, Авачинская губа, присутствует здесь всюду. От моря в Петропавловске не скрыться. За любым поворотом оно обязательно сверкнет синевой, вы обязательно увидите корабли, а то и подводные лодки, ибо рядом, совсем близко находится город подводников Вилючинск – спутник Петропавловска.

Да и морские погоны на плечах у многих горожан, часто видны бескозырки, офицерские фуражки, курсантская форма будущих рыбаков. Почти каждый четвертый житель Петропавловска – рыбак. А если не рыбак, то геолог, вулканолог, биолог, просто турист и путешественник, потому что на Камчатке издавна приживались в основном именно такие люди. Здесь и спорт любят не всякий, а в основном связанный с природой, открытым воздухом: горные и беговые лыжи, биатлон, альпинизм, туризм, сплавы по рекам.

За минувшие полтора-два десятилетия Петропавловск не только не сдался стихии рынка, хотя эта стихия здорово его потрепала, но и преобразился, похорошел, приобрел много новых, современных черт. Над городом все чаще стали распускаться разноцветные полотнища парапланов и парашютов – это любители воздухоплавания занимаются на Мишенной сопке. В бухте появились белые паруса яхт. Петропавловские яхтсмены все чаще пересекают Тихий океан, чтобы побывать у противоположных его берегов. Центр Петропавловска стал намного чище и ухоженнее, на его улицах – многоцветье вывесок лавочек и магазинчиков, различных офисов и контор. Здесь же открыта аллея Морской Славы, где ровные асфальтированные дорожки, скамейки для отдыха и даже бьет небольшой фонтан.

В городе опять стали строить. И строят уже современные, красивые здания, на которые любо-дорого посмотреть. И только так же, как и несколько веков назад, над Петропавловском дыбятся островерхие, заснеженные вулканы да синее море плещется у его причалов. Сочетание старого и нового – вот каким стал теперь Петропавловск-Камчатский. Сюда по-прежнему любят приезжать знаменитые гости. Наверное, для них это осуществление давней, детской мечты – побывать в этом городе, чтобы потом с гордостью говорить: "Я был на Камчатке, в Петропавловске...". Спросите об этом Татьяну ШМЫГУ, Владимира ЖИРИНОВСКОГО, Александру БУРАТАЕВУ, Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Григория ЯВЛИНСКОГО, Геннадия СЕЛЕЗНЕВА, принца Филиппа, Владимира ПУТИНА, Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Юрия ШЕВЧУКА, знаменитых биатлонистов Кати ВИЛЬХЕЛЬМ, Ольгу ЗАЙЦЕВУ, Светлану СЛЕПЦОВУ и многих-многих других гостей. Они восхищенно отзовутся о Камчатке и Петропавловске.

1 июня 2010 года в Авачинскую губу зашла группа касаток. Животные прошли вдоль берега и направились в бухту Бабью, где долго резвились на глазах зевак. Может быть, это редкое для современных лет явление – хороший знак для города Петропавловска-Камчатского? А заодно – подарок к его юбилею!