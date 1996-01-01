12 октября в центральной библиотеке им.А.П.Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48) открылась передвижная фотовыставка, посвященной писателю Даниилу Гранину. Лейтмотивом экспозиции стали слова Гранина: «Жизнь в России - всегда чудо. Плохое чудо или хорошее, но всегда чудо. Предсказать, что здесь случится, пусть даже в следующем году, невозможно».

Фотовыставка представляет собой коллекцию фотографий, на которых запечатлен писатель в разное время один, в окружении семьи и известных людей России (Д. Лихачева, Э. Рязанова, М. Горбачева и пр.). Фотовыставка является передвижной, более года уникальные фотографии выставлялись в городах центральной России, и до 11 ноября с 10 до 18 часов ежедневно (за исключением понедельника) экспозиция будет доступна жителям и гостям Владивостока. Кроме того, вниманию присутствующих будет представлена книжная выставка произведений Гранина.

Организаторы мероприятия - управление культуры администрации г.Владивостока, администрация МУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», Владивостокский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов - приглашают горожан на выставку.