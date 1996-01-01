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Во Владивостоке пройдет арт-экскурсия по чеховским местам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

6 и 17 октября во Владивостоке состоится творческая акция «здесь был Че…», посвященная пребыванию в городе А.П. Чехова. Событие проводит Музейно-выставочный центр музея им. В.К. Арсеньева в рамках презентации проекта «НАСЛЕДИЛИ».

В 2010 году этот проект стал победителем VII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире», который проводит Благотворительный фонд В. Потанина.

Проект, победивший в номинации «Партнерские проекты», стремится привлечь интерес жителей Владивостока к истории города. 16 и 17 октября 2010 г. всем желающим предлагается проследовать маршрутом Антона Павловича Чехова, который 120 лет назад посетил Владивосток. Зрители смогут не только узнать о чеховском путешествии и истории города, но и посетить своеобразную уличную галерею, представляющую различные форматы работы с городским пространством. В XXI веке маршрут писателя становится уличной площадкой для работы художников, дизайнеров, фотографов, музыкантов и артистов. Презентация проекта станет настоящим городским праздником – улицы Владивостока украсят специально созданные арт-работы, а в сквере возле Триумфальной Арки пройдет концерт.

Городской экскурсионный маршрут отныне дополнят десять арт-объектов, посвященных А.П. Чехову, его произведениям и визиту писателя во Владивосток. Среди них: фотовыставка «Центр» (Геннадий Анегин); граффити-иллюстрации к рассказу Чехова «Человек в футляре», настенные комиксы по истории пребывания Чехова во Владивостоке, «Настенный сборник» фраз от Антона Павловича (Команда «Fiasko»); перфоманс «Большой Чехов» (Творческая группа «3 kp»); видеоинсталляция о театре городской жизни (Антон Бубновский); инсталляция «Ширма» (Креативное объединение «Застрюли» (Василий Корнеев и Юлия Арсланова); «Чехоридор» («АГАП» - Архитектурная Группа Активного Продвижения) и другие произведения.

В повседневности многих горожан старый центр города живет лишь фасадами центральных улиц – без историй, которые за ними стоят. Арт-проект «НАСЛЕДИЛИ!» разворачивает художников и зрителей лицом к городу, объединяя всех общей темой «Здесь был Чехов!».

Владивосток и Чехов - ровесники, ровно 120 лет назад состоялась их встреча, и ровно столько же исполняется владивостокскому музею, который писатель посетил. Однако пробыл Чехов во Владивостоке всего три дня: на пути с острова Сахалин он заехал в город, чтобы оформить заграничный паспорт для продолжения путешествия в Азию… Таких персонажей, появлявшихся в разное время в истории города, у Владивостока великое множество - и пока еще есть улицы и стены, хранящие следы его талантливых и всемирно известных гостей. Именно это наследие авторы проекта «НАСЛЕДИЛИ» стремятся интерпретировать языком современного искусства. Дата и место проведения презентаций-экскурсий: 16-17 октября, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6. Начало в 11.00.

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