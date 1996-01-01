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120 на двоих
14 октября в галерее PORTMAY открывается совместная выставка Владимира Старовойтова и Джона Кудрявцева «Концерт для птицы и фагота» .
Есть художники, которые являются неотъемлемой принадлежностью не только собственных мастерских, но и города, они часть его живого творческого ландшафта. Владимир Старовойтов, Старый Войт, как его еще именуют товарищи, и Джон Кудрявцев из породы именно таких художников.
Они останавливают угрюмый взгляд сограждан, даже когда просто идут по улице из своих мастерских в центр города: Джон со стороны Фуникулера, а Старый Войт, как его именуют друзья, из населенных руин Миллионки. Бог знает, но есть в их облике что-то мгновенно выделяющее их фигуры из толпы, некое просветленное спокойствие и человеческое обаяние – они открыты миру как праздные русские гуляки и сосредоточены как дзэнские монахи во время медитации. Завидев их, дети тычут пальцем и радостно кричат: «Мама, мама, смотри, дядя-художник идет!» Удивительное, очень органичное и правдивое совпадение внешнего образа и внутренней сути, а дети это тонко чувствуют.
И вот они сошлись в центре города, в галерее PORTMAY, на совместной выставке «Концерт для птицы и фагота». Сошлись, чтобы кое-что отметить, потому что выставка юбилейная, им на двоих 120 лет со дня рождения: 65 лет Владимиру Старовойтову и 55 лет Джону Кудрявцеву. Хотя сами по себе они художники вовсе не юбилейного характера и больше заботятся о работе, о воплощении новых замыслов, которых им не занимать, а не о том, как бы посолидней преподнести себя публике. Вот и в этой экспозиции представлены только свежие работы, созданные в нынешнем году.
Владимир Старовойтов, склонный в былые времена к полотнам впечатляющего формата, в последние годы пишет работы небольшие. Он словно сжимает темы и сюжеты своих произведений, чтобы вглядеться в них более пристально. Его картины и прежде отличались своеобразием сюжетов, быстрой контурной линией рисунка, насыщенным колоритом со своевольной игрой цветовых пятен. Но сейчас, когда холсты значительно уменьшились по формату, сконцентрировались, в них с еще большей степенью проявилась свобода воображения и фантазии, а вместе с ювелирным живописным письмом они стали приобретать одновременно и философскую глубину.
И еще одно свойство отличает сегодняшнюю живопись художника – она звучит. Причем музыкальны не только работы со сценками из жизни оркестра, но музыкой проникнуты и натюрморты, и пейзажи. Любовь автора к симфонической музыке, профессиональный интерес к оркестру в целом и к личности каждого оркестранта в отдельности, конечно, тоже играют свою роль. Но все-таки не оркестровые сюжеты, не скрипачки и не саксофонисты озвучивают его живопись, она звучит само по себе – композицией, колоритом.
А графика его товарища Джона Кудрявцева – это всегда сотворение иной реальности, начиная от зародившихся в сознании автора образов и собственноручно приготовленных в мастерской материалов до воплощенного в листах замысла. Это непременно индивидуальное по технике и приемам графическое описание невиданных ранее звездных архипелагов, морей, островов, лесов, животных и птиц, обитающих в мире, созданном поэтической интуицией, воображением и мастерством художника. В его профессиональном арсенале графика немало изобретений, вот и работы, представленные на этой выставке, выполнены в технике «аквалеп»: в этом случае художник лепит сырой картон, чтобы добиться необходимой фактуры, а уже затем использует специально приготовленную тушь.
Именно завораживающая игра черного и белого в графических листах Джона позволяет говорить о них как о произведениях поистине живописных, в графическом смысле не менее живописных, чем холсты Старовойтова. Используя тончайшие оттенки серебра – от слепящего сияния до матовой черни, художник и добивается ощущения этой живописной полноты, исходящей от работ. Вот элегическое «Забытое окно», где кладбищенские кресты в заросшем бурьяном деревенском дворе уже вплотную подступили к старому окну со ставнями, в котором еще теплится одинокая свеча; вот тревожный «Любовный треугольник», где раскрывшие острые клювы ножницы сошлись в неразрешимом конфликте; вот сказочный лист «Луна и птица», сверкающий, словно инеем, звездным светом; вот неожиданная, веселая работа «Здравствуй, Джон!», где в гости к художнику заявились странные, но, по всему видно, хорошие гости, наверное, окрестные жители его мастерской. А может, просто зрители…
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