Картинки с выставки

В Международном выставочном центре им. В. Арсеньева открылась выставка "Искусство. Гармония. Дизайн" - замечательная галерея подарков, созданных вручную и согретых творческой энергией мастера.

Здесь представлена, пожалуй, вся палитра прикладного искусства: керамика, батик, чеканка, мозаика, фитодизайн. А имена художников хорошо известны во Владивостоке и за его пределами.

Основная идея выставки - показать, как рукотворные предметы помогают сделать ваш дом гармоничным, теплым, радостным. Натуральный материал, будь то кожа, шелк, металл или глина, входят в интерьер органично, согревая его, а многозначная, наполненная ассоциациями, авторская вещь всегда живет долго.

Выставка продолжит работу до 12 декабря. 11 декабря состоится аукцион авторских работ.